Partidos 3x3 de baloncesto, concursos de tiro y sorteos, en Plasencia y a beneficio de Cáritas.

Este viernes, se vivirá una tarde de baloncestoen Plasencia, que además será solidaria. Los clubes Plasencia Ambroz y Miralvalle han organizado diversas actividades para colaborar con el circuito solidario de la Concejalía de Deportes del ayuntamiento, ya que la recaudación que se obtenga se destinará a Cáritas.

Silvia Bartolomé, del Plasencia Ambroz, ha explicado que, desde las siete de la tarde, en el pabellón de la ciudad deportiva, ‘La bombonera’, habrá partidos 3x3 abiertos a la participación ciudadana, además de concursos de tiros y otros, sorteos y todo lo que se consuma en el bar será también a favor de Cáritas.

Partidos de baloncesto, concursos de tiro y sorteos en Plasencia, a beneficio de Cáritas. / TONI GUDIEL

Proyecto 'Volver a ser'

No hay edad mínima ni máxima para participar y es posible apuntarse en los teléfonos 676027937 y 663040810.

Julia Martín, trabajadora social y responsable del Centro Regional de Reinserción de Cáritas ha señalado que participarán usuarios del proyecto ‘Volver a ser’, destinado a la "reinserción de las personas sin hogar".

Ha destacado que la iniciativa permitirá educar a los más jóvenes en la empatía al ver que son personas con "sueños, emociones y esperanzas" y también les dará visibilidad.