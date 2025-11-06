Apoyo a los desfavorecidos
Partidos 3x3 de baloncesto, concursos de tiro y sorteos, en Plasencia y a beneficio de Cáritas
Los clubes Plasencia Ambroz y Miralvalle colaboran con el circuito solidario del ayuntamiento
Será el viernes, en el pabellón de la ciudad deportiva, ‘La bombonera’
Este viernes, se vivirá una tarde de baloncestoen Plasencia, que además será solidaria. Los clubes Plasencia Ambroz y Miralvalle han organizado diversas actividades para colaborar con el circuito solidario de la Concejalía de Deportes del ayuntamiento, ya que la recaudación que se obtenga se destinará a Cáritas.
Silvia Bartolomé, del Plasencia Ambroz, ha explicado que, desde las siete de la tarde, en el pabellón de la ciudad deportiva, ‘La bombonera’, habrá partidos 3x3 abiertos a la participación ciudadana, además de concursos de tiros y otros, sorteos y todo lo que se consuma en el bar será también a favor de Cáritas.
Proyecto 'Volver a ser'
No hay edad mínima ni máxima para participar y es posible apuntarse en los teléfonos 676027937 y 663040810.
Julia Martín, trabajadora social y responsable del Centro Regional de Reinserción de Cáritas ha señalado que participarán usuarios del proyecto ‘Volver a ser’, destinado a la "reinserción de las personas sin hogar".
Ha destacado que la iniciativa permitirá educar a los más jóvenes en la empatía al ver que son personas con "sueños, emociones y esperanzas" y también les dará visibilidad.
