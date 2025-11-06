Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos

No todos son abuelos, en el sentido literal de la palabra, pero llevan toda su vida trabajando por ellos. Por eso, el Ayuntamiento de Plasencia ha decidido este año otorgar sus premios ‘Abuelo y abuela Mayorga’ a Joaquín Micot y Julia García. Además, como novedad en esta edición, otra mujer, María Pérez, ha recibido una mención de honor.

Los premios se han entregado en el salón de plenos del ayuntamiento, donde han acompañado a los homenajeados familiares, amigos, compañeros de trabajo y miembros de la corporación municipal, con el alcalde, Fernando Pizarro y la concejala de Mayores, Mayte Díaz, a la cabeza.

Emoción y humildad

Sin duda, ha sido un momento de mucha emoción, donde la gratitud se ha combinado con el recuerdo, el orgullo de que otras personas les hayan propuesto para el premio y la humildad porque nunca los premiados se consideran merecedores del galardón.

Además, la música del trío Dacapo ha impregnado el salón de plenos de una atmósfera en la que no se podía más que sonreír y aplaudir, como así ha sido.

La Concejalía de Mayores decidió crear estos premios para reconocerles su "trayectoria vital, compromiso social y ejemplo de generosidad" y no faltan candidatos cada año.

Joaquín Micot y Cruz Roja

En esta ocasión, el primero en recibirlo ha sido Joaquín Micot que, por un día, dejó su uniforme de Cruz Roja para enfundarse en una chaqueta.

Después de 40 años trabajando en la organización, al servicio de los demás, no ha podido evitar emocionarse. "Es un orgullo por mis voluntarios", ha dicho, porque son "un equipo".

Joaquín Micot, premio 'Abuelo Mayorga' del Ayuntamiento de Plasencia. / RAQUEL RODRÍGUEZ

Ha destacado además sus años de visita a las casas de mayores para instalarles dispositivos de teleasistencia, aunque muchas veces se los llevaba de vuelta porque había preferido sentarse con ellos a escuchar sus historias.

También ha estado vinculado al Carnaval y al taekwondo y las lágrimas le han impedido hablar cuando ha aludido a su amigo Pedro Díaz, fallecido recientemente.

Julia García, de Cáritas

A Julia García también se le ha quebrado la voz al hablar de su labor como voluntaria de Cáritas desde 1987, primero en la parroquia de La Esperanza y ahora en la de San José y también en el ropero.

Esta dedicación "me ha aportado mucho personalmente, espero haber aportado también mi granito de arena", ha señalado.

Julia García, premio 'Abuela Mayorga' del ayuntamiento placentino. / RAQUEL RODRÍGUEZ

Acordándose también de sus compañeros en la institución, les ha dedicado el premio, al igual que a otros abuelos, sus "vecinos" del hogar de Nazaret.

María Pérez, del coro Sol Salir

Junto a Micot y García, la directora del coro Sol Salir del hogar de mayores de La Data, María Pérez, ha recibido una mención de honor por sus 18 años en el grupo, no solo como directora, también como compositora.

María Pérez, mención de honor de los premios del Ayuntamiento de Plasencia. / RAQUEL RODRÍGUEZ

Arropada por el resto de los miembros, ha dedicado el premio, muy emocionada, a su marido, fallecido en la pandemia.

Terminada la entrega, el alcalde ha querido subrayar que "nuestros mayores son el equilibrio que muchas veces falta en una sociedad que siempre va con prisas. Su compromiso y su ejemplo son un pilar fundamental de la comunidad placentina".