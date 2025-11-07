Éxito de la iniciativa
Agotadas las plazas para la primera Noche de las artes de Plasencia
La Concejalía de Turismo ha señalado que ya trabaja en una nueva edición
La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, anunció el lunes la primera Noche de las Artes, con la apertura a placentinos y visitantes de ocho inmuebles históricos, como el palacio del Marqués de Mirabel, la Casa de las dos Torres o el parador, con visitas guiadas y, en unos días, las plazas se han agotado.
La edil ha mostrado su satisfacción por la acogida de esta iniciativa turística y cultural: "Estamos muy contentos con la respuesta. Este éxito demuestra el compromiso de nuestra ciudad con la cultura y el patrimonio".
El 15 de noviembre
Dado que el máximo son 35 personas por grupo y dos pases por edificio, la Concejalía ha señalado que ya trabaja en nuevas ediciones "para que todos los placentinos y visitantes puedan disfrutar de esta experiencia única".
La primera Noche de las artes tendrá lugar el sábado 15 de noviembre y se podrán visitar el palacio de la casa Falcó, la catedral, las capillas de Las Dominicas y Las Ildefonsas, la ermita de La Salud, el parador de turismo, la Casa de las dos torres y el hotel palacio Carvajal Girón.
Piezas musicales
En algunos casos, habrá un pase y, en otros, dos y terminarán con la interpretación de piezas musicales de flauta travesera, violín, saxo, el órgano de la catedral y piano y soprano.
"Gracias a todos por hacerlo posible. Plasencia se llena de arte, historia… y ganas de más", ha subrayado el ayuntamiento.
