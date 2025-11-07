Enrique Bernabéu, 'influencer' con parálisis cerebral, defiende la IA en Plasencia: "Es un aliado, no un enemigo"

Enrique Bernabéu tiene una parálisis cerebral que hace que camine "de una forma peculiar". A sus 33 años, este alicantino habla de ello como "el don de caminar bailando" y, además, difunde con naturalidad su día a día como 'influencer' con grandes dosis de humor. Esto la he valido el apoyo de más de 500.000 seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube. Este viernes ha participado en Plasencia en las sextas jornadas sobre barreras por eliminar en la juventud para hablar de la Inteligencia Artificial, defendiendo su valor como herramienta positiva.

Organizadas por la Junta de Extremadura, CERMI Extremadura, el Ayuntamiento de Plasencia y el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Bernabéu tiene claro que la IA no es una barrera a eliminar, sino "un aliado, no un enemigo. El único enemigo que tenemos como sociedad es el desconocimiento social y eso sí que hay que erradicarlo".

Redes sociales

Él ya lo hace difundiendo a través de sus redes sociales cómo lleva una vida "totalmente normalizada", a pesar de que, por ejemplo, tenga que utilizar un andador o buscar rutas accesibles cuando va de viaje.

Para él, las redes son "una herramienta brutal, maravillosa. Me sirve para reivindicar y para luchar y dar visibilidad a que las personas con discapacidad existimos en la sociedad, como hace tantos años, y que hemos venido para quedarnos. Hay muchísimo prejuicio, mucho estigma social que hay que romper, como en mi caso, a través del humor, a través de la cercanía y de una realidad que es mi propia vida, mi experiencia personal".

Enrique Bernabéu, influencer con dicapacidad, defiende la IA: "Está para ayudarnos, no tiene por qué ser un enemigo" / Toni Gudiel

IA para optimizar el tiempo

Lo que ha hecho Enrique es adaptarse y sacarle partido a todo lo que le rodea, incluyendo la IA.

Según ha explicado, la utiliza "como cualquier persona, con el fin de mejorar u optimizar mi tiempo. Es una herramienta más. La gente tiene mucho prejuicio, cree que los robots han venido para conquistarnos. Es un poco como pasa con la discapacidad, existe ese estigma y ese prejuicio".

Sin embargo, en su caso, le ha ayudado, sobre todo en su trabajo como divulgador y creador de contenido. "Con el tema de los subtítulos automáticos, gracias a todas las aplicaciones con Inteligencia Artificial incorporada, a mí me ayuda mucho porque no tengo que estar subtitulando el vídeo palabra por palabra, sino que automáticamente, con el reconocimiento de voz, me lo subtitula. Incluso hace la traducción simultánea de ese vídeo al idioma que tú prefieras. Entonces, te abre más posibilidades a otro público más internacional sin la necesidad de tener un inglés perfecto".

Buen uso

También destaca su funcionalidad en la elaboración de guiones, pero aclara que "no te quita talento porque la gente tiene también ese prejuicio. No puedes dejar todo tu trabajo a una IA porque al final no deja de ser una Inteligencia Artificial y no se puede comparar con el arte o con la forma de hacer las cosas de un ser humano. Tienes que saber que son herramientas, pero que no van a suplirte".

Además, advierte de que "hay que hacer un buen uso de esa Inteligencia Artificial, que luego aparecen los usos erróneos, pero eso pasa con todo. Al final hay que concienciarnos".

IA para la discapacidad

En el caso de personas con otras discapacidades, que también conoce, destaca que "existen las IA especializadas en accesibilidad, que sirven para la comunicación alternativa, para poder comunicarse de manera distinta, para las personas que tienen baja visión, discapacidad visual, para el tema de contrastes, subtítulos".

De hecho, ha contado que tenía un amigo que solo podía comunicarse mirando hacia derecha o izquierda y ahora puede mantener una conversación totalmente normal.

Del 'bullying' al Parlamento Europeo

Por lo tanto, para Enrique, la IA no es una barrera. Sí lo es el desconocimiento de la sociedad hacia la discapacidad, que ha vivido desde pequeño, desde que le hacían bullying en el colegio, hasta cuando un portero no le dejó entrar en una discoteca porque confundió el movimiento de sus piernas con una borrachera.

Pero con ayuda de su familia, amigos, su marido y una actitud de positividad y humor, ha conseguido metas como escribir un libro, hacer bandas sonoras para películas y su propia música, e incuso dar una charla en el Parlamento Europeo.

'Clu', de Inclusión, es su Inteligencia Artificial, porque si por algo lucha es por "plantar la semilla de la inclusión. Necesitamos información real y una representación real de las personas con discapacidad. ¿Estamos representadas? Sí. ¿Correctamente representadas? No siempre".