Protestas ante el parador de Plasencia: los empleados reclaman mejoras laborales

¡Por un convenio digno ya! Así rezaba la pancarta que han sujetado este viernes cerca de treinta trabajadores del parador de turismo de Plasencia, que han protestado a las puertas del alojamiento para denunciar el bloqueo en la negociación del nuevo convenio colectivo y reclamar mejoras laborales.

La protesta se enmarca en otras concentraciones similares llevadas a cabo por el personal de Paradores de todo el país y el objetivo de la plantilla es dar visibilidad a su malestar porque no se han producido avances en la negociación de sus condiciones salariales y laborales.

Salarios bajos y temporalidad

Los sindicatos han pedido a Paradores que "se tome en serio" la negociación y, según recoge Efe, han denunciado que, pese a los "excelentes resultados económicos" de los últimos ejercicios, la dirección mantiene a la plantilla "en condiciones de precariedad, con salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional y una temporalidad del 40%".

Aviso de movilizaciones

Según los representantes de los trabajadores, varios convenios provinciales de hostelería están en proceso de renovación y podrían superar en breve las condiciones económicas del convenio de Paradores, lo que consideran inaceptable, dada la buena situación financiera de la empresa.

Protesta de trabajadores del parador de Plasencia, en 2022. / TONI GUDIEL

Los sindicatos han advertido de que esta es solo la primera de una serie de movilizaciones que podrían intensificarse si la dirección de Paradores no muestra una "voluntad real de diálogo" para alcanzar un nuevo marco laboral que mejore las condiciones de la plantilla.

No es la primera vez que los trabajadores del parador protestan en la calle por sus condiciones laborales, ya lo hicieron en 2022 para reclamar el pago de subidas salariales pactadas e incumplidas.