El 25 de enero
El violinista Ara Malikian incluye a Plasencia en su nueva gira mundial
El violinista presentará su nuevo trabajo, 'Intruso', en el palacio de congresos
Las entradas ya están a la venta en la página oficial del artista
El violinista Ara Malikian volverá a Plasencia el próximo año, ya que ha incluido a la ciudad en su nueva gira, en la que presentará su trabajo ‘Intruso’. Actuará el 25 de enero en el palacio de congresos.
El concierto será a las siete de la tarde y las entradas ya están a la venta en la web oficial del artista, por precios que oscilan entre los 48 y los 55 euros.
Viaje personal
Según ha explicado el músico, ‘Intruso’ es un "viaje muy personal", en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para, por fin, abrazar la riqueza de su "identidad multicultural" y encontrar su hogar en el mundo a través del arte y la música.
"Gracias a mi condición de ‘intruso’ he descubierto que el mundo entero es mi hogar", ha afirmado Malikian.
Ni armenio, ni libanés, ni europeo
El artista ha explicado que, "en el Líbano, no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio. Los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en el Líbano. Cuando me establecí en Europa, no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa".
De esta forma, "esta experiencia se reflejó también en mi relación con la música. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar. Sin embargo, esta condición de intruso me brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinante, ajenas a mi propia tradición, aportando mi propia voz, mi experiencia multicultural".
- Diego Neria, de Plasencia, denuncia un delito de odio: 'Si se lo hacen a alguien joven, lo machacan
- Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
- Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
- El Descendimiento de Brea, mejor mural del mundo en febrero, se 'baja' de la catedral de Plasencia
- Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes
- Premio para la diseñadora de Plasencia Emma Prieto: se lleva un galardón por su trayectoria empresarial
- Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales