El violinista Ara Malikian incluye a Plasencia en su nueva gira mundial

El violinista Ara Malikian volverá a Plasencia el próximo año, ya que ha incluido a la ciudad en su nueva gira, en la que presentará su trabajo ‘Intruso’. Actuará el 25 de enero en el palacio de congresos.

El concierto será a las siete de la tarde y las entradas ya están a la venta en la web oficial del artista, por precios que oscilan entre los 48 y los 55 euros.

Ara Malikian incluye a Plasencia en su próxima gira mundial. / El Periódico

Viaje personal

Según ha explicado el músico, ‘Intruso’ es un "viaje muy personal", en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para, por fin, abrazar la riqueza de su "identidad multicultural" y encontrar su hogar en el mundo a través del arte y la música.

"Gracias a mi condición de ‘intruso’ he descubierto que el mundo entero es mi hogar", ha afirmado Malikian.

Ni armenio, ni libanés, ni europeo

El artista ha explicado que, "en el Líbano, no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio. Los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en el Líbano. Cuando me establecí en Europa, no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa".

De esta forma, "esta experiencia se reflejó también en mi relación con la música. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar. Sin embargo, esta condición de intruso me brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinante, ajenas a mi propia tradición, aportando mi propia voz, mi experiencia multicultural".