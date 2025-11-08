El artista Brea participará en el nuevo ciclo Lunes Investiga de la diócesis de Plasencia

Este lunes, 10 de noviembre, comienza un nuevo ciclo Lunes Investiga, que organiza la delegación de Patrimonio de la diócesis de Plasencia y contará este año con el muralista Jesús Mateos Brea.

El artista ha logrado una proyección internacional este año gracias al mural El Descendimiento, que instaló en la catedral de Plasencia para promover la Semana Santa y su declaración como fiesta de Interés Turístico Nacional, que finalmente consiguió. Brea participará en el ciclo el lunes 9 de febrero con la ponencia Detrás de los murales, en la que hablará sobre su trabajo.

El exilio judío

No obstante la apertura de este lunes correrá a cargo de Arturo Domínguez, licenciado en Historia y arqueólogo, que disertará sobre las huellas del exilio judío entre Cáceres y Portagem.

El 15 de diciembre, Gorka Díaz, archivero de la diócesis, dará una charla sobre la historia diocesana de Plasencia y el 12 de enero, será José Morillo García, conservador-restaurador de Patrimonio Histórico, quien hablará sobre los esgrafiados encalados en Extremadura.

Brea impacta en Plasencia con su Descendimiento de 11 metros entre las catedrales /

Proyecto Medievo 4.0

Después de la ponencia de Brea de febrero, el 9 de marzo, el arquitecto placentino especializado en rehabilitación y urbanismo Julián Burgos dará una ponencia sobre la adecuación del convento de San Ildefonso, el proyecto Medievo 4.0.

El 13 de abril, será el turno de Enrique Martínez Ruiz, catedrático de universidad, que tratará sobre las consideraciones iconográficas a propósito de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

Puerta Talavera

Las últimas ponencias serán las de Carlos Javier Gómez García y Fernando Benito Fernández, arquitectos, que abordarán la restauración de los artesonados mudéjares de Romangordo, el 11 de mayo, y el punto final lo pondrá el 8 de junio el arqueólogo Pedro Matesanz con una ponencia sobre la puerta Talavera de Plasencia y sus datos arqueológicos y arquitectónicos.

Todas las charlas tendrán lugar en la sala de bóvedas del seminario diocesano, situado junto a la catedral, a las ocho de la tarde y la entrada es libre y gratuita.