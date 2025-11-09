Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento

¿Cuál es el papel de las asociaciones de vecinos? Representar a los residentes de una zona de la ciudad, recoger sus intereses y demandas y hacer de interlocutor con el ayuntamiento para intentar que se resuelvan y buscar soluciones. La relación entre asociaciones y ayuntamiento debería ser cordial, sin embargo, en Plasencia, hay ocasiones en que no lo es.

El problema es que la representación ciudadana se mezcla con la política y con lo personal, de forma que, el trato es distinto en función de quién sea el presidente vecinal y cuál su actitud hacia el equipo de gobierno o el alcalde.

Escisión en la federación

Esto provocó hace seis años que seis asociaciones de vecinos decidieran abandonar la única federación vecinal que había tenido Plasencia hasta poco después, la Federación Placentina de Asociaciones de Vecinos, Fepave.

En noviembre de 2021, Intramuros, Ciudad Jardín, Los Monjes, La Data, Los Mártires y Virgen de Guadalupe anunciaron que salían de la Fepave para crear un nuevo colectivo vecinal, Avepla, Asociaciones Vecinales de Plasencia.

La diferencia con la primera es que, mientras las de Fepave no han tenido problemas públicamente con el ayuntamiento y, al contrario, se ha posicionado a su lado, las segundas se han mostrado abiertamente más críticas y dos de sus presidentes, Julián Gutiérrez, de Intramuros, y Juan Benito, de Ciudad Jardín, han tenido rifirrafes públicos con el gobierno local.

Julián Gutiérrez

El más beligerante ha sido Gutiérrez, que incluso ha llevado al alcalde, Fernando Pizarro, al juzgado en varias ocasiones, la última, en 2019, por los ruidos del ocio nocturno. Todas las denuncias fueron archivadas.

Por este motivo, es el primer teniente de alcalde, David Dóniga, quien se reúne con la asociación para hablar de sus demandas.

Julián Gutiérrez, presidente de Intramuros de Plasencia, en el juzgado. / TONI GUDIEL

Por otro lado, Gutiérrez ha señalado que el colectivo ha solicitado en varias ocasiones una sede al ayuntamiento, la última recientemente, y aún no la han logrado.

Juan Benito

En cuanto al presidente de Ciudad Jardín, Juan Benito, que también preside Avepla, se ha mostrado igualmente muy crítico con el gobierno local en varias ocasiones, la última el pasado verano, a raíz de la nueva política de desbroces del ayuntamiento.

El edil del área, José María Nisa, anunció que debían solicitarse por escrito y tanto Ciudad Jardín como el resto de asociaciones de Avepla y San Miguel, se negaron a hacerlo por ser un servicio público.

El presidente de Ciudad Jardín de Plasencia, Juan Benito, en el centro, en su última comparecencia. / TONI GUDIEL

Ahora, Juan Benito ha acusado a Nisa de amenazas y descalificaciones, que el concejal ha negado.

Avepla ha respaldado a Benito y también se posicionó frente al ayuntamiento en el uso de la Casa del Deán como espacio hotelero. Fepave, en cambio, se mostró del lado del gobierno local.

Miembros de la federación vecinal de Plasencia, Fepave, en 2022. / TONI GUDIEL

Presidente en funciones

En su caso, pocas veces interviene públicamente en las cuestiones relevantes para la ciudad, al contrario que Avepla.

Es más, en enero, el presidente de Fepave, Agustín Benavente, dijo que hacía meses que había puesto su cargo a disposición de la federación y estaba ejerciendo en funciones. No ha habido más noticias al respecto.

Todo mientras Avepla ha abogado por dejar a un lado los conflictos y retomar la senda del diálogo con el ayuntamiento. Mientras la senda no se reconduzca, los perjudicados serán los vecinos.