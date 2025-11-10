Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente

De cara a los próximos años, está previsto llevar a cabo la esperada reforma de Martín Palomino; la mejora para peatones y bicis de la avenida del Valle a la de España;, un nuevo puente y la duplicación de un tramo de la N-630

Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente.

Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Sobre el papel, a Plasencia la esperan varios años de obras para mejorar varias infraestructuras viarias, que cambiarán la fisonomía del acceso sur de la ciudad, a lo largo de más de cuatro kilómetros.

Mientras los trámites administrativos siguen su curso, la financiación será clave para que puedan comenzar los trabajos y, el próximo año, podrían ya comenzar a ejecutarse algunos proyectos.

Martín Palomino

El más esperado será sin duda la remodelación de las avenidas Martín Palomino y España, valorada en 14 millones de euros, que costearán a partes iguales el Ministerio de Transportes y la Junta de Extremadura.

Las elecciones anticipadas en la región por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo año ralentizará, sin duda, la licitación de las obras, también pendiente de los presupuestos generales del Estado.

Licitación de las obras

Una vez aprobado definitivamente el proyecto de las avenidas el pasado mes de marzo, nueve meses después, no hay noticias de la licitación de unas obras que no cuentan con el beneplácito de los empresarios de la zona, que presentaron alegaciones al proyecto y, después, un recurso.

Esta prevista una remodelación completa con redes, viales, vías de servicio, rotondas, iluminación, zonas verdes, mobiliario y aparcamientos.

Avenida del Valle

Además, el Ministerio de Transportes va a llevar a cabo un proyecto de humanización desde el puente de Adolfo Suárez hasta la avenida de España incluida, pasando por la avenida del Valle y Calvo Sotelo.

En este caso, está prevista la adecuación del tránsito de peatones y bicicletas en un tramo de la ciudad que se extiende a lo largo de 2,16 kilómetros y la obra está presupuestada en 2,16 millones de euros.

Mapa de la actuación proyectada entre las avenidas del Valle y España de Plasencia.

Mapa de la actuación proyectada entre las avenidas del Valle y España de Plasencia. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Proyecto aprobado

El pasado 9 de septiembre, el ayuntamiento aprobó ya en pleno el proyecto, que incluye aceras más amplias y accesibles, la creación de un carril bici que conectará con la futura red de movilidad sostenible, la mejora de iluminación y señalización, así como la reordenación del tráfico y los aparcamientos.

También se construirán nuevas glorietas, entre ellas la de la Avenida del Valle, que facilitará la circulación y el acceso a zonas clave como el Parque de la Isla, el aparcamiento y el futuro colegio proyectado en las Huertas de la Isla.

Nuevo puente

Además, se incluye la intervención en los puentes de Trujillo y Nuevo y la construcción de un vial en las Huertas de la Isla.

A esto se sumará un nuevo puente, proyectado por la Junta de Extremadura. Irá sobre el río Jerte, paralelo al puente Nuevo y, de momento, se ha adjudicado el estudio y definición de las condiciones de diseño, paso previo a licitar la redacción del proyecto.

El nuevo puente proyectado irá paralelo al puente Nuevo de Plasencia.

El nuevo puente proyectado irá paralelo al puente Nuevo de Plasencia. / TONI GUDIEL

Duplicación de la N-630

En cuanto a la financiación, los presupuestos regionales contemplaron 50.000 euros para el 2024, 100.000 para 2025 y 50.000 para 2026, destinados a la redacción del proyecto. Lo que falta es dinero para la licitación de las obras y la posterior ejecución.

Noticias relacionadas y más

Por último, el Ministerio de Transportes va a duplicar un tramo de la N-630, de 677 metros, que mejorará el acceso a la zona sur. Está comprendido entre la glorieta de conexión de las autovías A-66 y EX-A1 (hacia Navalmoral ) y la glorieta de conexión con la carretera EX-304 (La Vera) y ya tiene luz verde ambiental.

TEMAS

Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente

Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente

