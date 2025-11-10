Joyas restauradas en el archivo de Plasencia: las firmas de los Reyes Católicos y Alfonso X, intactas

Plasencia cuenta con auténticas joyas documentales, que se conservan en el archivo municipal de la ciudad, ubicado en la calle Zapatería. En algunas, se encuentra estampada la firma de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, y otras como las de la reina Juana y los reyes Alfonso X y Alfonso XI.

Sin embargo, como cualquier texto antiguo, se van deteriorando con el paso del tiempo y, para garantizar su conservación y consulta, un total de nueve documentos históricos han pasado por un proceso de restauración.

Irremplazables

Lo ha financiado el ayuntamiento, en un 57% y la Fundación Iberarchivos, entidad en la que participa el Ministerio de Cultura, en un 43%, que no suele dar subvenciones a ciudades pequeñas, según ha destacado la restauradora, Teresa González. En total, el presupuesto ha sido de 17.787 euros.

Los textos datan de los siglos XIII al XVI y la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, ha destacado que son "únicos e irremplazables por su gran valor", tanto del propio documento como del tipo de papel y encuadernación.

Un documento histórico del archivo municipal de Plasencia, en el proceso de digitalización. / TONI GUDIEL

La lista de documentos

Así, la archivera municipal, María Jesús Cámara, ha explicado que entre ellos se encuentran auténticos tesoros de la historia de Plasencia, como la carta de hermandad entre Plasencia y Talavera, de 1274; los cuadernos de Cortes del rey Alfonso XI (1329-1339 y 1345-1347); un documento de la reina María de Molina, de 1318 y la Real Provisión de 1488 otorgada por los Reyes Católicos, mediante la cual la ciudad se reincorporó a la Corona.

A estas piezas se suman dos confirmaciones de la reina Juana y el rey Felipe I, todas ellas con firmas autógrafas de los monarcas, lo que "incrementa aún más su valor histórico y simbólico".

Muy deteriorados

Según ha explicado la archivera, "estaban en una situación muy deteriorada, con un alto riesgo de pérdida de su información original. La restauración ha permitido devolverles su consistencia física y asegurar su conservación a largo plazo, además de facilitar su digitalización y difusión".

Este minucioso trabajo lo ha hecho, a lo largo de casi un año, la restauradora Teresa González, quien ha destacado que los documentos estaban escritos en pergamino o papel y contenían también cintas de lino y algodón, entre otros materiales, y ha seguido los criterios internacionales para su restauración porque "no cualquier intervención es válida".

Conservados y digitalizados

El objetivo no ha sido una restauración "estética, sino para consolidar la materia" y, además, ha subrayado que se trata de un "trabajo artesanal, manual y muy técnico, que combina la precisión científica con el respeto absoluto a la autenticidad del documento. No se trata solo de ponerlos bonitos, sino de devolverles la estabilidad material y frenar el deterioro. Nuestro objetivo es que lleguen en buenas condiciones a las generaciones futuras".

De esta forma, los documentos han sido almacenados en carpetas y cajas de conservación con pH neutro y materiales estables, garantizando su protección a largo plazo frente a la luz, la humedad y los agentes externos.

Además, todos han sido digitalizados y están ya en el archivo a disposición de investigadores, cronistas, profesores, estudiantes, periodistas y la ciudadanía en general.

Más restauraciones

El Ayuntamiento prevé continuar solicitando ayudas en futuras convocatorias de Iberarchivos -son de carácter bienal- para seguir restaurando estas piezas documentales históricas.

La concejala de Cultura ha manifestado que "cada documento recuperado es una parte de nuestra identidad colectiva que vuelve a la vida".