Premios de los festivales Plasencia Encorto: ‘Donde se quejan los pinos’ y ‘Hotel del más allá’, los ganadores

Una veintena de cortos han sido premiados en los festivales Plasencia Encorto y el International Youth Film Festival, que organiza la asociación 24 Fotogramas. ‘Donde se quejan los pinos’ y ‘Hotel del más allá’ han logrado los primeros premios.

Este sábado, ha tenido lugar en el teatro Alkázar la gala de entrega de premios, presentada por Amparo Santolino y Chema Trujillo.

Récord de obras

La XIII edición del Festival Nacional de Cortometrajes Plasencia Encorto había recogido la cifra récord de 370 cortos, de los que fueron seleccionados 24, que se proyectaron a lo largo de la semana. El jurado ha estado formado por la actriz Toni Acosta, el director, productor y guionista extremeño Curro Velázquez, el director, guionista y responsable de contenidos de DAMA Autor Juan Zavala, la actriz y cantante extremeña Clara Alvarado, el productor y relaciones públicas especialista en campañas Alvar Carretero, y el presidente de la Asociación 24 Fotogramas, Jesús Sánchez.

Premiados en el festival nacional Plasencia Encorto. / 24 FOTOGRAMAS

Premios Plasencia Encorto

Este certamen es calificador para los premios Goya y los galardones han sido: dotado con 1.500 euros y estatuilla, para el corto ‘Donde se quejan los pinos’ de Ed Antoja. Premio al mejor cortometraje extremeño, dotado con 600 euros y estatuilla, a ‘Happy Hour’, de Nico Romero y Álvaro Monje. Premio al mejor cortometraje de animación, dotado con 600 euros y estatuilla al corto ‘Periquitos’ de Alex Rey. Premio especial del público, dotado con 500 euros y estatuilla, al cortometraje ‘Faustino’, de Germán Mairen, que también recibió el Premio de la Prensa.

Reparto

Por otro lado, el premio especial a la promoción de la igualdad y la no violencia, dotado con 1.000 euros y concedido por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, fue para ‘Lo natural’, de Rafael Nieto.

Secun de la Rosa, premio Mayorga, con responsables de 24 Fotogramas, organizadora del Plansencia Encorto. / 24 FOTOGRAMAS

Además, la Asociación 24 Fotogramas otorgó el premio a la mejor interpretación masculina, diploma y estatuilla a Javier Pereira por ‘Violetas’, de Borja Escribano, y el premio a la mejor interpretación femenina, diploma y estatuilla, a Eva Llorach por ‘Ángulo muerto’, de Cristian Beteta.

A su vez, el premio Mayorga Plasencia Encorto fue para el actor, autor y director de cine y teatro Secun de la Rosa y el premio compromiso con el cine en Extremadura, diploma y estatuilla fue para la Muestra de Cine y Cultura de la Vera.

Festival internacional escolar

En cuanto al festival escolar, en su XII edición ha recibido un total de 210 cortometrajes, de los que 57 fueron seleccionados. En este caso, el primero al mejor largometraje educativo fue para ‘Soy Nevenka’, dirigida por Icíar Bollaín. El galardón lo recogió el actor ganador del Goya Urko Olazabal, protagonista de la película, quien además presentó la proyección del viernes, ante un auditorio completamente lleno.

Los premios oficiales han sido: el primero para ‘Hotel del más allá’ Het 4e Gymnasium, de Ámsterdam; primer premio al mejor cortometraje extremeño, para ‘Manolín ante el peligro’, del Valle del Jerte de Cabezuela del Valle/Navaconcejo; el premio al mejor documental, para ‘La frecuencia perdida’, del colegio Inés de Suárez de Plasencia y el premio al mejor corto de animación, para ‘El gran cambio’, de la Câmara de Lobos School de Madeira.

Otros premios

Otros premios y menciones fueron el premio al corto que mejor refleja la tolerancia, que se llevó ‘Espíritu’, de la Maroltinger High School de Viena; premio a la obra más innovadora, para ‘Reflejo’, del IES Albalat de Navalmoral de la Mata y ‘Arriba las manos’, del IES Alba Plata de Monesterio y premio medioambiente y desarrollo sostenible, para ‘Proyecto batracio’, del colegio La Encarnación, colegio de Educación Especial APADIS.

El premio a la interculturalidad y a la integración fue para ‘Sieteconseis’, del IES Grupo Cántico de Córdoba; premio al mejor guion, para ‘Basura’, de Atelier Caméléon de La Louvière; premio a la mejor fotografía, para ‘Horizontes del disparate’, del taller de cine ‘Subí que te veo’, de Buenos Aires y premio a la promoción de la igualdad y la no violencia, para ‘Pioneras’, de la escuela taller Cachinus de cine y el colegio Leandro Alejano, de Cilleros.