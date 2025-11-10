El vandalismo en Plasencia no cesa: vuelcan un banco de piedra en la plaza San Calixto

Plasencia ha sufrido de nuevo un acto vandálico este fin de semana. En esta ocasión, ha sido un banco, de piedra, el que ha aparecido dañado, en la céntrica plaza de San Calixto.

Ha sido el sábado por la mañana cuando los vecinos de la zona se han visto sorprendidos porque uno de los bancos del parque ha aparecido volcado, con las patas arrancadas literalmente del suelo. Dado el peso del granito, todo apunta a que han sido varias personas las que han participado en este acto vandálico.

Bancos

Los bancos son frecuentemente objeto de vandalismo, de hecho, varios de los situados en el bulevar de Cañada Real, pintados de violeta y con mensajes contra la violencia de género, también han resultado dañados.

Del mismo modo, son cerca de una veintena los que se encuentran en malas condiciones en el Arroyo Niebla y otros parques de la ciudad, como La Isla.

Vandalismo en Plasencia: banco dañado en el bulevar de Cañada Real. / TONI GUDIEL

Papeleras y farolas

A este mobiliario se suman también los desperfectos en papeleras en diversos puntos de la ciudad, sobre todo parques, en ocasiones arrancadas.

Igualmente, las farolas suelen ser víctimas de los vándalos y son muchas las que han sufrido pedradas.

Quema de contenedores

Todo sin olvidar la quema de contenedores, que se viene produciendo desde hace años. La última vez, a primeros de octubre, han ardido los situados en Cañada Real, cerca de los multicines Alkázar y el asilo de las Hermanitas de los Pobres.

Se da la circunstancia de que es muy difícil atrapar a los vándalos, ya que es necesario pillarlos in fraganti o que existan cámaras de vigilancia cerca que puedan haber tomado imágenes del acto vandálico.

Últimos contenedores quemados en Cañada Real de Plasencia. / TONI GUDIEL

Colaboración ciudadana

El pasado julio, la Policía Nacional detuvo a cinco jóvenes, cuatro menores y uno de 18 años, por incendiar tres contenedores. En este caso, hubo un testigo, que fue quien identificó a los autores y permitió su detención. Según la denuncia, los daños se valoraron en 3.500 euros.

El ayuntamiento ha explicado que es la UTE de limpieza la que se encarga de abonar el coste de este tipo de actos vandálicos en contenedores con su reposición, pero cuando se trata de bancos, papeleras o farolas, el dinero sale de las arcas municipales, por lo que gobierno local y policía piden la colaboración ciudadana para que, si alguien es testigo de vandalismo, avise a las autoridades. Es la única forma de que pueda hacerse cargo del coste de lo dañado.