Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mobiliario dañado

El vandalismo en Plasencia no cesa: vuelcan un banco de piedra en la plaza San Calixto

Papeleras, farolas y contenedores son el objetivo de individuos a quienes se hace difícil atrapar

Vandalismo en Plasencia: vuelcan un banco de piedra en la plaza de San Calixto.

Vandalismo en Plasencia: vuelcan un banco de piedra en la plaza de San Calixto. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Plasencia ha sufrido de nuevo un acto vandálico este fin de semana. En esta ocasión, ha sido un banco, de piedra, el que ha aparecido dañado, en la céntrica plaza de San Calixto.

Ha sido el sábado por la mañana cuando los vecinos de la zona se han visto sorprendidos porque uno de los bancos del parque ha aparecido volcado, con las patas arrancadas literalmente del suelo. Dado el peso del granito, todo apunta a que han sido varias personas las que han participado en este acto vandálico.

Bancos

Los bancos son frecuentemente objeto de vandalismo, de hecho, varios de los situados en el bulevar de Cañada Real, pintados de violeta y con mensajes contra la violencia de género, también han resultado dañados.

Del mismo modo, son cerca de una veintena los que se encuentran en malas condiciones en el Arroyo Niebla y otros parques de la ciudad, como La Isla.

Vandalismo en Plasencia: banco dañado en el bulevar de Cañada Real.

Vandalismo en Plasencia: banco dañado en el bulevar de Cañada Real. / TONI GUDIEL

Papeleras y farolas

A este mobiliario se suman también los desperfectos en papeleras en diversos puntos de la ciudad, sobre todo parques, en ocasiones arrancadas.

Igualmente, las farolas suelen ser víctimas de los vándalos y son muchas las que han sufrido pedradas.

Quema de contenedores

Todo sin olvidar la quema de contenedores, que se viene produciendo desde hace años. La última vez, a primeros de octubre, han ardido los situados en Cañada Real, cerca de los multicines Alkázar y el asilo de las Hermanitas de los Pobres.

Se da la circunstancia de que es muy difícil atrapar a los vándalos, ya que es necesario pillarlos in fraganti o que existan cámaras de vigilancia cerca que puedan haber tomado imágenes del acto vandálico.

Últimos contenedores quemados en Cañada Real de Plasencia.

Últimos contenedores quemados en Cañada Real de Plasencia. / TONI GUDIEL

Colaboración ciudadana

El pasado julio, la Policía Nacional detuvo a cinco jóvenes, cuatro menores y uno de 18 años, por incendiar tres contenedores. En este caso, hubo un testigo, que fue quien identificó a los autores y permitió su detención. Según la denuncia, los daños se valoraron en 3.500 euros.

Noticias relacionadas y más

El ayuntamiento ha explicado que es la UTE de limpieza la que se encarga de abonar el coste de este tipo de actos vandálicos en contenedores con su reposición, pero cuando se trata de bancos, papeleras o farolas, el dinero sale de las arcas municipales, por lo que gobierno local y policía piden la colaboración ciudadana para que, si alguien es testigo de vandalismo, avise a las autoridades. Es la única forma de que pueda hacerse cargo del coste de lo dañado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diego Neria, de Plasencia, denuncia un delito de odio: 'Si se lo hacen a alguien joven, lo machacan
  2. Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
  3. Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas
  4. Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
  5. Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales
  6. Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento
  7. El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
  8. Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes

Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente

Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente

El vandalismo en Plasencia no cesa: vuelcan un banco de piedra en la plaza San Calixto

El vandalismo en Plasencia no cesa: vuelcan un banco de piedra en la plaza San Calixto

Premios de los festivales Plasencia Encorto: ‘Donde se quejan los pinos’ y ‘Hotel del más allá’, los ganadores

Premios de los festivales Plasencia Encorto: ‘Donde se quejan los pinos’ y ‘Hotel del más allá’, los ganadores

Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento

Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento

El artista Brea participará en el nuevo ciclo Lunes Investiga de la diócesis de Plasencia

El artista Brea participará en el nuevo ciclo Lunes Investiga de la diócesis de Plasencia

Protestas ante el parador de Plasencia: los empleados reclaman mejoras laborales

Protestas ante el parador de Plasencia: los empleados reclaman mejoras laborales

Enrique Bernabéu, 'influencer' con parálisis cerebral, defiende la IA en Plasencia: "Es un aliado, no un enemigo"

Enrique Bernabéu, 'influencer' con parálisis cerebral, defiende la IA en Plasencia: "Es un aliado, no un enemigo"

El violinista Ara Malikian incluye a Plasencia en su nueva gira mundial

El violinista Ara Malikian incluye a Plasencia en su nueva gira mundial
Tracking Pixel Contents