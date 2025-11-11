Infracción medioambiental
Pillado vertiendo escombros ilegalmente en Plasencia: La Policía Local denuncia a una constructora
El vertido se produjo en la antigua carretera de Malpartida de Plasencia
El cuerpo advierte que las sanciones económicas pueden alcanzar los 3.000 euros
La Policía Local de Plasencia ha sorprendido la semana pasada a un hombre cuando vertía escombros en la antigua carretera de Malpartida de Plasencia. Según su testimonio, lo hacía por orden del responsable de una empresa constructora de la ciudad, a la que se ha denunciado al abrir un expediente sancionador.
Según ha subrayado el ayuntamiento, verter escombros de forma ilegal constituye "una infracción tipificada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular", que establece sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros.
Centro autorizado
Además, el inspector de la Policía Local José Antonio Díaz ha explicado que la empresa deber recoger el vertido y encargarse de la reposición del medio natural a su estado original. En caso de no poder o no querer hacerlo, el ayuntamiento contrataría a una empresa y pasaría el coste a la denunciada.
Por otro lado, el gobierno local ha hecho hincapié en que los residuos procedentes de obras de construcción o demolición "deben ser gestionados de manera adecuada y trasladados a un centro autorizado para su valorización o eliminación, tal y como exige la normativa vigente".
Puntos 'calientes'
Sin embargo, esto no se cumple muy a menudo, de ahí que proliferen las escombreras ilegales en distintos puntos de la ciudad, casi siempre los mismos, como la propia carretera de Malpartida, el entorno del PIR de Los Monjes, el monte de Valcorchero, la antigua N-630 o la zona de La Caleta. Díaz ha explicado que ahora hay "dos o tres puntos calientes", que se están vigilando.
Recogida
En 2021, el ayuntamiento tenía localizados hasta 40 puntos de vertido de escombros, aunque solo 7 se mantenían entonces activos. La brigada verde suele ser la encargada de recogerlos, aunque también se puede contratar a una empresa para llevarlo a cabo, pero, poco después, vuelven a aparecer.
La Policía Local ha insistido en la importancia de cumplir con la legislación medioambiental, "tanto por parte de las empresas del sector como de los particulares, con el fin de proteger el entorno natural y evitar la contaminación de suelos y espacios públicos".
Vigilancia policial
A su vez, el ayuntamiento ha querido reiterar su "compromiso con la preservación del medioambiente y el cumplimiento de las normas sobre gestión de residuos" y ha subrayado que continuará realizando "controles y actuaciones de vigilancia para prevenir este tipo de prácticas ilegales".
En 2021, también pidió la colaboración ciudadana, dada la dificultad de sorprender a los autores de los vertidos de escombros, por lo que, si alguna persona es testigo de este tipo de infracciones, la recomendación es que avise a las fuerzas de seguridad.
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
- Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas
- Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
- Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales
- Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento
- El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
- Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes
- Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente