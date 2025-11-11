Pillado vertiendo escombros ilegalmente en Plasencia: La Policía Local denuncia a una constructora.

La Policía Local de Plasencia ha sorprendido la semana pasada a un hombre cuando vertía escombros en la antigua carretera de Malpartida de Plasencia. Según su testimonio, lo hacía por orden del responsable de una empresa constructora de la ciudad, a la que se ha denunciado al abrir un expediente sancionador.

Según ha subrayado el ayuntamiento, verter escombros de forma ilegal constituye "una infracción tipificada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular", que establece sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros.

Centro autorizado

Además, el inspector de la Policía Local José Antonio Díaz ha explicado que la empresa deber recoger el vertido y encargarse de la reposición del medio natural a su estado original. En caso de no poder o no querer hacerlo, el ayuntamiento contrataría a una empresa y pasaría el coste a la denunciada.

Por otro lado, el gobierno local ha hecho hincapié en que los residuos procedentes de obras de construcción o demolición "deben ser gestionados de manera adecuada y trasladados a un centro autorizado para su valorización o eliminación, tal y como exige la normativa vigente".

Puntos 'calientes'

Sin embargo, esto no se cumple muy a menudo, de ahí que proliferen las escombreras ilegales en distintos puntos de la ciudad, casi siempre los mismos, como la propia carretera de Malpartida, el entorno del PIR de Los Monjes, el monte de Valcorchero, la antigua N-630 o la zona de La Caleta. Díaz ha explicado que ahora hay "dos o tres puntos calientes", que se están vigilando.

Antigua escombrera ilegal en la zona del PIR Los Monjes de Plasencia. / TONI GUDIEL

Recogida

En 2021, el ayuntamiento tenía localizados hasta 40 puntos de vertido de escombros, aunque solo 7 se mantenían entonces activos. La brigada verde suele ser la encargada de recogerlos, aunque también se puede contratar a una empresa para llevarlo a cabo, pero, poco después, vuelven a aparecer.

La Policía Local ha insistido en la importancia de cumplir con la legislación medioambiental, "tanto por parte de las empresas del sector como de los particulares, con el fin de proteger el entorno natural y evitar la contaminación de suelos y espacios públicos".

Vigilancia policial

A su vez, el ayuntamiento ha querido reiterar su "compromiso con la preservación del medioambiente y el cumplimiento de las normas sobre gestión de residuos" y ha subrayado que continuará realizando "controles y actuaciones de vigilancia para prevenir este tipo de prácticas ilegales".

En 2021, también pidió la colaboración ciudadana, dada la dificultad de sorprender a los autores de los vertidos de escombros, por lo que, si alguna persona es testigo de este tipo de infracciones, la recomendación es que avise a las fuerzas de seguridad.