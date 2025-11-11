El PP de Plasencia reúne a 300 militantes y simpatizantes en su comida de convivencia.

El Partido Popular de Plasencia ha celebrado, el pasado fin de semana, su tradicional comida anual de convivencia, un encuentro que reunió a unos 300 afiliados y simpatizantes.

La cita gastronómica y política tuvo lugar en el restaurante Los Álamos y el acto contó con la participación del secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista y con la intervención del presidente popular en la ciudad, Fernando Pizarro.

Reconocimientos

Además, según ha señalado el PP local, durante la jornada, se entregaron reconocimientos a Gabriel Fidalgo, que presidió el partido en la década de los años 80; así como a la familia Flórez Llorente —representada por Reme Llorente, su marido Eusebio Flórez y su hija Angélica— por su "colaboración y constante apoyo a la organización".

Reconocimiento del PP de Plasencia a Gabriel Fidalgo, en el encuentro anual del partido. / PP Plasencia

En el turno de intervenciones, Bautista realizó un repaso de los dos años de gobierno de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura y destacó que se trata de un Ejecutivo "de gente normal para la gente normal", que "no pregunta a quién se vota y trabaja por el progreso de Extremadura y cree en la fuerza de los extremeños".

Demandas históricas

Por su parte, Fernando Pizarro subrayó las inversiones realizadas por el gobierno regional en la ciudad y señaló que el proyecto de presupuestos para 2026 -que no ha salido adelante y ha obligado a convocar elecciones anticipadas en la región- responde a "demandas históricas de los placentinos. Son avances que durante años se reivindicaron y que hoy comienzan a hacerse realidad", afirmó.

El PP ha apuntado que el encuentro concluyó "en un ambiente de unidad, cercanía y compromiso con el futuro de Plasencia y la región".