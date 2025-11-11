Tradición política
El PP de Plasencia reúne a 300 militantes y simpatizantes en su comida de convivencia
El acto ha contado con la presencia del secretario general del partido en Extremadura, Abel Bautista
El Partido Popular de Plasencia ha celebrado, el pasado fin de semana, su tradicional comida anual de convivencia, un encuentro que reunió a unos 300 afiliados y simpatizantes.
La cita gastronómica y política tuvo lugar en el restaurante Los Álamos y el acto contó con la participación del secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista y con la intervención del presidente popular en la ciudad, Fernando Pizarro.
Reconocimientos
Además, según ha señalado el PP local, durante la jornada, se entregaron reconocimientos a Gabriel Fidalgo, que presidió el partido en la década de los años 80; así como a la familia Flórez Llorente —representada por Reme Llorente, su marido Eusebio Flórez y su hija Angélica— por su "colaboración y constante apoyo a la organización".
En el turno de intervenciones, Bautista realizó un repaso de los dos años de gobierno de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura y destacó que se trata de un Ejecutivo "de gente normal para la gente normal", que "no pregunta a quién se vota y trabaja por el progreso de Extremadura y cree en la fuerza de los extremeños".
Demandas históricas
Por su parte, Fernando Pizarro subrayó las inversiones realizadas por el gobierno regional en la ciudad y señaló que el proyecto de presupuestos para 2026 -que no ha salido adelante y ha obligado a convocar elecciones anticipadas en la región- responde a "demandas históricas de los placentinos. Son avances que durante años se reivindicaron y que hoy comienzan a hacerse realidad", afirmó.
El PP ha apuntado que el encuentro concluyó "en un ambiente de unidad, cercanía y compromiso con el futuro de Plasencia y la región".
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
- Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas
- Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
- Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales
- Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento
- El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
- Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes
- Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente