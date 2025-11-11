De Plasencia y premio nacional de Diseño y Empresa: Rubén Mateos Brea llega a lo más alto

De Plasencia a Valencia para hacer prácticas y trabajar en Viccarbe, la empresa valenciana dedicada al mobiliario que ha obtenido el premio nacional de Diseño 2025, en la modalidad de Diseño y Empresa por su trayectoria empresarial. El placentino Rubén Mateos Brea, director creativo y jefe de diseño de la firma, ha recibido el galardón de manos de la reina Letizia, que ha presidido un acto celebrado en el Palacio Real de El Pardo.

Mateos llegó a la empresa en 2007, por lo que lleva trabajando ya 18 años de los 25 de trayectoria de Viccarbe, que la han hecho merecedora del premio que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Más de 80 países

Su mobiliario está presente en más de 80 países y empresas como Google, LinkedIn y Microsoft, pero también en restaurantes, hoteles, oficinas o viviendas. "Saber que estamos presentes en sus vidas nos llena de responsabilidad", ha afirmado Mateos.

"Ha sido un verdadero orgullo poder recoger este premio de manos de la Reina Letizia, en representación de todas las personas que han formado parte de la trayectoria de Viccarbe para alcanzar este premio", ha subrayado el placentino, que también ha destacado que este logro supone "no solo un reconocimiento al trabajo realizado, sino también un impulso para seguir pensando en cómo, desde Viccarbe, podemos aportar nuestro granito de arena a todo lo que está por venir como sociedad".

Rubén Mateos Brea, de Plasencia, (arriba a la derecha), en los premios nacionales de Diseño. / JUAN MANUEL PEÑA/MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Inteligencias únicas

Por su parte, la reina Letizia no ha dudado en calificar a los premiados en su discurso de apertura del acto de "inteligencias únicas que habéis merecido que vuestro país os reconozca".

A su vez, otra extremeña, la periodista Pepa Bueno, que ejerció de presentadora del acto, ha destacado que "quienes diseñan, quienes innovan, materializan nuestros sueños y, a la par, crean los elementos con los que transcurre nuestra vida y, a veces, muchas veces, ese doble objetivo produce belleza".

Ministra de Ciencia e Innovación

En el mismo acto, se han entregado los premios de 2024 y 2025, que han contado también con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Esta ha afirmado que "el talento florece cuando la sociedad cree en él como su mayor riqueza y lo sitúa en el centro del proyecto común de progreso".

El talento de Brea floreció tras estudiar en el colegio San José y el IES Virgen del Puerto de Plasencia y la Universidad de Extremadura en Mérida, primeros años de una formación que terminó en Valencia.

Rubén Mateos Brea, placentino que ha obtenido el premio nacional de Diseño en Viccarbe. / WE WONDER STUDIO

Producto exclusivo y sostenible

En Viccarbe, cuenta con un equipo de 120 trabajadores para hacer realidad unos diseños que, como ha destacado la empresa, "han sabido captar la esencia del estilo mediterráneo, combinando elegancia, funcionalidad y calidez en cada una de sus colecciones".

Cuentan con más de 30 y más de un millar de referencias porque, como ha explicado Mateos, "todo se fabrica bajo pedido" y a gusto del cliente, personalizado, con lo que así contribuyen a la "sostenibilidad, fabricamos lo que se necesita. No somos Ikea y hacemos un producto exclusivo para el cliente", que ya ha recibido el mayor reconocimiento al que podían aspirar en España, sin duda, "un subidón increíble".