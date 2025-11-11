Desaparecido desde este lunes
Rescatado un hombre de 83 años en Plasencia, tras caer a una zanja y pasar la noche a la intemperie
Agentes de la Policía Nacional le han localizado, diez horas después de denunciar la familia su desaparición
Estaba en el campo y, al anochecer, se desorientó y el móvil se quedó sin batería
La familia de un hombre de 83 años de Plasencia denunció a las 22.30 horas de este lunes su desaparición. Había salido por la tarde a pasear al campo, pero no había regresado. Diez horas después, a las 8.30 horas, la Policía Nacional ha conseguido localizarlo y rescatarlo.
La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura ha explicado que, cuando se hizo de noche, el hombre intentó regresar a su domicilio caminando, pero perdió la orientación y cayó a una zanja.
Búsqueda nocturna
Además, se dio la circunstancia de que se quedó sin batería en el teléfono móvil, con lo que no pudo contactar con sus familiares ni pedir ayuda de ningún tipo, con lo que ha tenido que pasar la noche en la zanja.
La familia llamó a la Policía Nacional e, inmediatamente, "se puso en marcha un dispositivo de búsqueda urgente", con agentes que han intentado seguir los pasos del hombre para poder localizarlo, a pesar de la oscuridad de la noche.
Sano y salvo
Finalmente, ha sido este martes, a las 8.30 horas, cuando ha sido localizado "sano y salvo" por miembros del cuerpo de la Policía Nacional.
La jefatura ha señalado que la zona en la que se encontraba era "de muy difícil acceso, lo que impedía que los servicios médicos pudieran llegar directamente hasta él". Por eso, han sido los mismos agentes quienes han accedido a la zanja en la que se había caído y han conseguido sacarlo.
Al hospital
En el momento del rescate, el hombre se encontraba "en buen estado de salud y, una vez trasladado a los servicios médicos para una primera valoración, fue derivado al hospital Virgen del Puerto para que le realizaran un examen exhaustivo y seguimiento.
En el operativo de búsqueda han participado también agentes de la Policía Local de Plasencia y de la Guardia Civil.
