Este martes
Tomás Calvo Buezas, medalla de Extremadura, presenta tres libros en Plasencia
La asociación cultural Pedro de Trejo organiza el acto, que será a las ocho de la tarde en la sala Verdugo
Tomás Calvo Buezas, medalla de Extremadura y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, presenta este martes en Plasencia sus tres últimos libros.
Se trata de 'Racismo, hispanofobia y cambios de valores en América (1993-2019)’; prologado por el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura; 'Cuba libre y democrática. ¿Qué piensan los cubanos?', con prólogo del exministro de Asuntos Exteriores García Margallo y el libro 'Inmigración, racismo, sexismo y cambio de valores en España (1986 – 2024)', prologado por Concepción Dancausa Treviño, exconsejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.
América y las minorías étnicas
Los 3 libros han sido publicados por la editorial pacense Editamás y, según ha destacado la organizadora del acto, la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, la trilogía representa "el final académico de un investigador, que ha dedicado su docencia e investigación a América y a las minorías étnicas".
Presentarán el acto el presidente de honor de Pedro de Trejo, Paco Valverde y su presidente actual, Juan Carlos López.
Entrada libre
Además, intervendrán Juan Pedro Recio, cronista oficial de Tornavacas; Félix Pinero, periodista y Miembro C. de la Real Academia de Extremadura, Felipe García, sacerdote y, para finalizar, el autor, Tomás Calvo Buezas.
La presentación será a las ocho en la sala Verdugo, propiedad del ayuntamiento, con entrada libre hasta completar el aforo.
