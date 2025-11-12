Este miércoles
El exconcejal de Plasencia Francisco Barbancho presenta un libro sobre las mejores setas comestibles
Será a las ocho de la tarde, en el salón de plenos municipal
El ayuntamiento ha financiado íntegramente la obra por su interés
¿Cuáles son las mejores setas comestibles de Plasencia, La Vera y el Valle del Jerte? La respuesta la tiene Francisco Barbancho, exconcejal y portavoz del gobierno local del PSOE con Elia Blanco y que, este miércoles, presentará un libro titulado ‘Joyas micológicas’.
Será a las ocho de la tarde en el salón de plenos del ayuntamiento. Precisamente, el consistorio ha financiado íntegramente la edición del libro, unos 500 ejemplares, debido al interés del tema y a su singularidad porque no existe ninguno que recoja las setas comestibles de las tres zonas geográficas.
Oportunidad "única"
Además de miembro de la corporación, Barbancho ha formado parte de la Cofradía Extremeña de Gastronomía y de la Sociedad Micológica.
Le presentará el también exconcejal Ramón Pedro Rubio y cuenta con fotografías de Emilio López Barchino y José Manuel Núñez Trancón e ilustraciones de Raquel Rubio García.
El ayuntamiento ha animado a acudir a la presentación porque será "una oportunidad única para los amantes de la naturaleza, la fotografía y la micología".
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
- Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas
- Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
- Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales
- Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento
- Luz verde ambiental para duplicar un tramo de la N-630 y mejorar el acceso a la zona sur de Plasencia
- El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
- Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente