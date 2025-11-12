Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este miércoles

El exconcejal de Plasencia Francisco Barbancho presenta un libro sobre las mejores setas comestibles

Será a las ocho de la tarde, en el salón de plenos municipal

El ayuntamiento ha financiado íntegramente la obra por su interés

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

¿Cuáles son las mejores setas comestibles de Plasencia, La Vera y el Valle del Jerte? La respuesta la tiene Francisco Barbancho, exconcejal y portavoz del gobierno local del PSOE con Elia Blanco y que, este miércoles, presentará un libro titulado ‘Joyas micológicas’.

Será a las ocho de la tarde en el salón de plenos del ayuntamiento. Precisamente, el consistorio ha financiado íntegramente la edición del libro, unos 500 ejemplares, debido al interés del tema y a su singularidad porque no existe ninguno que recoja las setas comestibles de las tres zonas geográficas.

Oportunidad "única"

Además de miembro de la corporación, Barbancho ha formado parte de la Cofradía Extremeña de Gastronomía y de la Sociedad Micológica.

Francisco Barbancho, con Elia María Blanco, en su etapa de concejal en Plasencia.

Le presentará el también exconcejal Ramón Pedro Rubio y cuenta con fotografías de Emilio López Barchino y José Manuel Núñez Trancón e ilustraciones de Raquel Rubio García.

Noticias relacionadas y más

El ayuntamiento ha animado a acudir a la presentación porque será "una oportunidad única para los amantes de la naturaleza, la fotografía y la micología".

