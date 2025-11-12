Música para zonas afectadas por incendios este verano: la Filarmónica de Plasencia dará dos conciertos

Los vecinos de Trasierra, el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz han sufrido este verano el peor incendio en la historia de Extremadura. La Filarmónica de Plasencia ha querido llevar a estas zonas "un poco de música para regalar un momento de recreo y distracción cultural" y lo hará este fin de semana con dos conciertos.

Así, la sección de instrumentos de viento metal de la orquesta acudirá a dos de las localidades afectadas por el incendio.

En iglesias

Este sábado, a las 17.15 horas, dará un concierto en la iglesia parroquial de Cabezabellosa, de San Lorenzo Mártir y, el domingo, a las doce, hará lo propio en la iglesia de San Fabián y San Sebastián, en Casas del Monte.

Cartel de los conciertos de la Filarmónica de Plasencia en dos zonas afectadas por incendios este verano. / Filarmónica

La iniciativa está promovida por la Filarmónica, nacida en el seno de la Escuela Superior de Música de Extremadura, con sede en la avenida del Valle de Plasencia, y cuenta con la colaboración de la diócesis y la Junta de Extremadura.

La Traviata

Dirigida por Luis Manuel Gimeno, contará con la interpretación de Salvador Ibáñez y Jorge Mansilla a las trompetas; Mar Galán y Joaquín Gutiérrez, a las trompas; David Vázquez, al trombón; Maddalen Oyarbide y Alfredo Fresneda, a los bombardinos y Yeison Stip y Charles Morgan León, a las tubas.

Interpretarán piezas de Ernest Gold, Astor Piazzolla, La Traviata de Verdi o Tequila, de Chuck Río, entre otras.

Historia musical

Entre 1954 y 1960, Plasencia contó con la Sociedad Filarmónica Placentina. En 2022, 62 años después, la ciudad recuperó esta asociación cultural sin ánimo de lucro con la denominación de Sociedad Filarmónica de Plasencia y de la mano de la Escuela Superior de Música de Extremadura, Musikex.

De ahí nació la orquesta sinfónica, "propia y estable", que, desde entonces, ha venido ofreciendo conciertos, tanto en Plasencia, como en las comarcas del norte y otros espacios.

Después de más de un mes y medio activo, el plan Infoex de la Junta de Extremadura declaró extinguido el 28 de septiembre pasado el incendio forestal de Jarilla, que comenzó el 12 de agosto y que arrasó 17.367 hectáreas, convirtiéndose en el mayor siniestro forestal registrado en Extremadura desde que existen datos.