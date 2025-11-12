Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Música para zonas afectadas por incendios este verano: la Filarmónica de Plasencia dará dos conciertos

La sección de instrumentos de viento metal acudirá el fin de semana a Cabezabellosa y Casas del Monte 

La Filarmónica de Plasencia lleva su música a municipios afectados por el incendio de este verano.

La Filarmónica de Plasencia lleva su música a municipios afectados por el incendio de este verano.

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Los vecinos de Trasierra, el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz han sufrido este verano el peor incendio en la historia de Extremadura. La Filarmónica de Plasencia ha querido llevar a estas zonas "un poco de música para regalar un momento de recreo y distracción cultural" y lo hará este fin de semana con dos conciertos.

Así, la sección de instrumentos de viento metal de la orquesta acudirá a dos de las localidades afectadas por el incendio.

En iglesias

Este sábado, a las 17.15 horas, dará un concierto en la iglesia parroquial de Cabezabellosa, de San Lorenzo Mártir y, el domingo, a las doce, hará lo propio en la iglesia de San Fabián y San Sebastián, en Casas del Monte.

Cartel de los conciertos de la Filarmónica de Plasencia en dos zonas afectadas por incendios este verano.

Cartel de los conciertos de la Filarmónica de Plasencia en dos zonas afectadas por incendios este verano.

La iniciativa está promovida por la Filarmónica, nacida en el seno de la Escuela Superior de Música de Extremadura, con sede en la avenida del Valle de Plasencia, y cuenta con la colaboración de la diócesis y la Junta de Extremadura.

La Traviata

Dirigida por Luis Manuel Gimeno, contará con la interpretación de Salvador Ibáñez y Jorge Mansilla a las trompetas; Mar Galán y Joaquín Gutiérrez, a las trompas; David Vázquez, al trombón; Maddalen Oyarbide y Alfredo Fresneda, a los bombardinos y Yeison Stip y Charles Morgan León, a las tubas.

Interpretarán piezas de Ernest Gold, Astor Piazzolla, La Traviata de Verdi o Tequila, de Chuck Río, entre otras.

Historia musical

Entre 1954 y 1960, Plasencia contó con la Sociedad Filarmónica Placentina. En 2022, 62 años después, la ciudad recuperó esta asociación cultural sin ánimo de lucro con la denominación de Sociedad Filarmónica de Plasencia y de la mano de la Escuela Superior de Música de Extremadura, Musikex.

De ahí nació la orquesta sinfónica, "propia y estable", que, desde entonces, ha venido ofreciendo conciertos, tanto en Plasencia, como en las comarcas del norte y otros espacios.

Después de más de un mes y medio activo, el plan Infoex de la Junta de Extremadura declaró extinguido el 28 de septiembre pasado el incendio forestal de Jarilla, que comenzó el 12 de agosto y que arrasó 17.367 hectáreasconvirtiéndose en el mayor siniestro forestal registrado en Extremadura desde que existen datos.

TEMAS

