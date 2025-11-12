Cultura
Música para zonas afectadas por incendios este verano: la Filarmónica de Plasencia dará dos conciertos
La sección de instrumentos de viento metal acudirá el fin de semana a Cabezabellosa y Casas del Monte
Los vecinos de Trasierra, el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz han sufrido este verano el peor incendio en la historia de Extremadura. La Filarmónica de Plasencia ha querido llevar a estas zonas "un poco de música para regalar un momento de recreo y distracción cultural" y lo hará este fin de semana con dos conciertos.
Así, la sección de instrumentos de viento metal de la orquesta acudirá a dos de las localidades afectadas por el incendio.
En iglesias
Este sábado, a las 17.15 horas, dará un concierto en la iglesia parroquial de Cabezabellosa, de San Lorenzo Mártir y, el domingo, a las doce, hará lo propio en la iglesia de San Fabián y San Sebastián, en Casas del Monte.
La iniciativa está promovida por la Filarmónica, nacida en el seno de la Escuela Superior de Música de Extremadura, con sede en la avenida del Valle de Plasencia, y cuenta con la colaboración de la diócesis y la Junta de Extremadura.
La Traviata
Dirigida por Luis Manuel Gimeno, contará con la interpretación de Salvador Ibáñez y Jorge Mansilla a las trompetas; Mar Galán y Joaquín Gutiérrez, a las trompas; David Vázquez, al trombón; Maddalen Oyarbide y Alfredo Fresneda, a los bombardinos y Yeison Stip y Charles Morgan León, a las tubas.
Interpretarán piezas de Ernest Gold, Astor Piazzolla, La Traviata de Verdi o Tequila, de Chuck Río, entre otras.
Historia musical
Entre 1954 y 1960, Plasencia contó con la Sociedad Filarmónica Placentina. En 2022, 62 años después, la ciudad recuperó esta asociación cultural sin ánimo de lucro con la denominación de Sociedad Filarmónica de Plasencia y de la mano de la Escuela Superior de Música de Extremadura, Musikex.
De ahí nació la orquesta sinfónica, "propia y estable", que, desde entonces, ha venido ofreciendo conciertos, tanto en Plasencia, como en las comarcas del norte y otros espacios.
Después de más de un mes y medio activo, el plan Infoex de la Junta de Extremadura declaró extinguido el 28 de septiembre pasado el incendio forestal de Jarilla, que comenzó el 12 de agosto y que arrasó 17.367 hectáreas, convirtiéndose en el mayor siniestro forestal registrado en Extremadura desde que existen datos.
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
- Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas
- Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
- Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales
- Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento
- Luz verde ambiental para duplicar un tramo de la N-630 y mejorar el acceso a la zona sur de Plasencia
- El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
- Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente