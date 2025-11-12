Nueva medida frente a los atropellos en Plasencia: el ayuntamiento aumentará la iluminación en pasos de peatones

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido llevar a cabo una actuación el próximo año para intentar conseguir que no haya ningún atropello en pasos de peatones.

Se trata de una actuación de señalización, que consistirá en aumentar la iluminación de los pasos, de forma que, ante cada uno, se coloque un poste con iluminación a derecha e izquierda.

Poca visibilidad

Lo ha anunciado este martes el concejal de Interior, David Dóniga, que ha apuntado que, inicialmente, serán diez los pasos de peatones que se iluminarán.

Serán tres en la avenida de La Salle, dos en la avenida Virgen del Puerto, uno en la avenida de Salamanca, otro en la avenida Alfonso VIII, uno en Cañada Real, otro en la calle Marqués de Ceballos y uno más en la calle Juana Jugán.

El listado se ha elaborado en base a informes de la Policía Local por tratarse de pasos de peatones donde se ha producido algún atropello o con poca visibilidad.

El ayuntamiento aumentará la iluminación en pasos de peatones de Plasencia. / TONI GUDIEL

Habrá más

No obstante, Dóniga ha explicado que el objetivo del ayuntamiento es que este número de pasos a iluminar vaya aumentando con el tiempo para cumplir con su objetivo de "atropellos cero".

Por otro lado, el inspector de la Policía Local José Antonio Díaz ha aprovechado la presentación de las novedades en señalización para hacer un balance de las instaladas este año.

Reductores de velocidad

Díaz ha destacado que se han colocado 15 bandas reductoras de velocidad en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en vías principales, anchas o a la altura de pasos de peatones o cruces peligrosos, algunas demandadas por vecinos.

También este año se han instalado aparcamientos para bicicletas en zonas como la puerta Berrozana, el Salvador o Alfonso VIII, así como isletas prefabricadas para favorecer la entrada y salida de vehículos; hitos para encauzar el tráfico o evitar estacionamientos y diversa señalización horizontal, vertical y ante vados.

A su vez, se han pintado pasos de peatones y aparcamientos para personas con movilidad reducida; señalización en terrazas y de peligro de zona escolar, entre otras.