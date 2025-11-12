Señalización
Nueva medida frente a los atropellos en Plasencia: el ayuntamiento aumentará la iluminación en pasos de peatones
El próximo año, instalará nuevas luces en diez: en la avenida de La Salle, Virgen del Puerto, Salamanca, Cañada Real, Alfonso VIII, Marqués de Ceballos y Juana Jugán
El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido llevar a cabo una actuación el próximo año para intentar conseguir que no haya ningún atropello en pasos de peatones.
Se trata de una actuación de señalización, que consistirá en aumentar la iluminación de los pasos, de forma que, ante cada uno, se coloque un poste con iluminación a derecha e izquierda.
Poca visibilidad
Lo ha anunciado este martes el concejal de Interior, David Dóniga, que ha apuntado que, inicialmente, serán diez los pasos de peatones que se iluminarán.
Serán tres en la avenida de La Salle, dos en la avenida Virgen del Puerto, uno en la avenida de Salamanca, otro en la avenida Alfonso VIII, uno en Cañada Real, otro en la calle Marqués de Ceballos y uno más en la calle Juana Jugán.
El listado se ha elaborado en base a informes de la Policía Local por tratarse de pasos de peatones donde se ha producido algún atropello o con poca visibilidad.
Habrá más
No obstante, Dóniga ha explicado que el objetivo del ayuntamiento es que este número de pasos a iluminar vaya aumentando con el tiempo para cumplir con su objetivo de "atropellos cero".
Por otro lado, el inspector de la Policía Local José Antonio Díaz ha aprovechado la presentación de las novedades en señalización para hacer un balance de las instaladas este año.
Reductores de velocidad
Díaz ha destacado que se han colocado 15 bandas reductoras de velocidad en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en vías principales, anchas o a la altura de pasos de peatones o cruces peligrosos, algunas demandadas por vecinos.
También este año se han instalado aparcamientos para bicicletas en zonas como la puerta Berrozana, el Salvador o Alfonso VIII, así como isletas prefabricadas para favorecer la entrada y salida de vehículos; hitos para encauzar el tráfico o evitar estacionamientos y diversa señalización horizontal, vertical y ante vados.
A su vez, se han pintado pasos de peatones y aparcamientos para personas con movilidad reducida; señalización en terrazas y de peligro de zona escolar, entre otras.
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
- Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas
- Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
- Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales
- Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento
- El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
- Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes
- Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente