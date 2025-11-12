Protesta de padres y niños de Plasencia por la eliminación de unos juegos infantiles en 'La Rana'

La eliminación, este lunes, de la zona de juegos infantiles situada junto a la fuente del parque de ‘La Rana’ de Plasencia ha provocado las protestas de numerosos padres y una recogida de firmas, tanto de forma física, como a través de un portal de internet.

Los padres han indicado que "el parque era una gozada, los niños disfrutaban de lo lindo, estaba en muy buen estado, pese a todo, y nadie de los que lo usamos habitualmente tenemos queja alguna".

Protesta en el parque

Señalan que los niños "están desconsolados. De ellos ha surgido la idea de quedar esta tarde (por ayer) para pedir que les devuelvan su fábrica de sueños, su palacio de ilusión".

En internet, solicitan además que se planten más árboles y se instalen más fuentes. A media tarde, habían firmado más de cien personas y, por la noche, más de 130.

No cumplía la normativa

Se da la circunstancia de que la actuación forma parte del primer lote de renovación de los parques infantiles no homologados o en mal estado de la ciudad. En este caso, ya no cumplía con la normativa y, según recoge el pliego de condiciones, lo que está previsto es reunificar este y los juegos situados en el mismo parque, junto a la Torre Lucía, en una nueva zona.

Recogida de firmas, en el propio parque de 'La Rana' de Plasencia. / Cedida

Pliego de condiciones

De esta forma, lo que el pliego recoge es que se van a instalar cuatro elementos nuevos, así como una base amortiguadora de césped, una valla y un panel indicativo. Sobre la ubicación del nuevo espacio, el documento señala que "la definirá el ayuntamiento".

Ante las protestas, el gobierno local emitió un comunicado ayer martes por la tarde en el que afirmaba que "está prevista la instalación de un nuevo parque homologado, moderno y totalmente adaptado a las condiciones y estándares actuales" y que se mejorará el otro parque infantil de ‘La Rana’.

Revisión y modernización

El ayuntamiento ha señalado que los parques infantiles de Plasencia se encuentran "inmersos en un proceso de revisión y modernización continua, dentro de un plan municipal que contempla una inversión cercana al millón de euros. Este plan se está desarrollando en cuatro fases, con el objetivo de garantizar la seguridad, accesibilidad y calidad de los espacios de juego destinados a las familias de la ciudad".

Una máquina, en la zona donde se encontraban los juegos infantiles. / Cedida

Así, "fruto de este trabajo, la ciudad ya cuenta con numerosos parques renovados y adaptados a la normativa actual. En las próximas semanas se procederá a la apertura de los parques incluidos en la primera fase de este plan, entre ellos el del Parque de la Coronación, muy próximo al área de la fuente de La Rana, de manera que los niños y niñas de la zona seguirán contando con un espacio de ocio durante este periodo de renovación".

Nuevo y mejoras

Sobre el parque eliminado, ha subrayado que "presentaba un deterioro importante y no cumplía las normativas de seguridad vigentes, por lo que, priorizando la protección de los menores, se ha decidido su retirada".

A su vez, ha insistido en que "está prevista la instalación de un nuevo parque homologado, moderno y totalmente adaptado a las condiciones y estándares actuales".

Sobre la otra zona de juegos del parque, "será objeto de una intervención de mejora en los próximos días, destinada a optimizar su estado y reforzar la seguridad y disfrute de sus usuarios".