Borrasca Claudia: Plasencia vuelve a cerrar sus parques y paseos del río por lluvias y viento

Esta vez, es la borrasca Claudia quien ha obligado a cerrar los parques y paseos del río en Plasencia. La alerta meteorológica por lluvias y viento ha llegado al ayuntamiento a comunicar el cierre, una medida de prevención para garantizar la seguridad de placentinos y visitantes.

El 112 de Extremadura ha activado la alerta, que en principio era de nivel amarillo, pero ha subido a naranja. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se podrían acumular hasta 100 mm en 12 horas de precipitaciones y registrar rachas de viento de más de 80 km/h.

La borrasca Claudia obliga a precintar parques y paseos del río (foto), en Plasencia. / TONI GUDIEL

Cierres y precintos

Según ha difundido el ayuntamiento, la alerta permanecerá activada desde las dos de la tarde hasta las doce de la noche, diez horas en las que los paseos y parques estarán cerrados. No obstante, pasadas las doce, voluntarios de Protección Civil y Policía Local han comenzado a bloquear los accesos, bien cerrando puertas o colocando precintos con la prohibición de paso.

A su vez, tanto la Policía Local como el ayuntamiento han pedido a los ciudadanos que eviten "desplazamientos innecesarios" y extremen las precauciones.

Viento y lluvias

En cuanto al viento, se mantienen las recomendaciones de alejarse de cornisas, balcones y árboles y se pide a los vecinos que retiren cualquier objeto de ventanas y balcones que puedan caer a la vía pública.

En cuestión de precipitaciones, las localidades más lluviosas de la región este jueves son Tornavacas (19,6 litros por metro cuadrado), Piornal (14 litros), Garganta la Olla (13,6 litros) Hervás (13,4 litros) y Navalvillar de Ibor (con 13,2 litros).