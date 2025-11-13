En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia

El placentino José Luis Fuentes Gil, conocido por familia y amigos como ‘Churu’, tenía una pasión, la montaña, la escalada y una roca en el monte Valcorchero que consideraba "el sitio de su recreo" porque iba muy a menudo.

Además, un animal muy presente en la zona, la lagartija, era su símbolo. Lo llevaba en "llaveros, pegatinas, ropa", e incluso decidió compartirlo con sus hijas y un buen día se hicieron los tres un tatuaje igual con una lagartija.

La piedra

Ese mismo animal decoraba una piedra que sus allegados colocaron al lado de una encina plantada para recordarle junto a su roca y, desde hace unas semanas, esa piedra pintada ya no está, ha desaparecido.

Por eso, su familia ha acudido a las redes sociales para pedir a quien se la haya llevado, que la devuelva, debido al gran valor sentimental que tiene.

Muerte repentina

Es el ‘final’ de una historia que a ‘Churu’ le habría gustado sin duda en vida. Su hija Cristina Fuentes explica que José Luis era Guardia Civil en los juzgados de Plasencia y, de forma repentina, falleció el pasado mes de marzo, con 60 años, "sin enfermedad previa ni nada parecido, y con muchos proyectos e ilusiones en la vida".

Pero tanta huella ha dejado que, después del golpe de su muerte, miembros del Grupo Placentino de Montaña, familiares, amigos y conocidos hicieron una ‘quedada’ en Valcorchero. Fueron hasta su roca, en la zona de Roca Gorda, y allí plantaron una encina en su nombre como recuerdo.

Allegados de José Luis Fuentes, 'Churu', en el monte Valcorchero de Plasencia. / Cedida

Nombre tallado

Además, se la circunstancia de que alguien, "una persona anónima que no sabemos quién es, pero a quien se lo agradecemos mucho", talló su nombre en la roca. "Es un gesto muy bonito porque la gente que lo vea verá también el mirador tan bonito que hay, desde el que se puede ver un atardecer espectacular, entiendo por qué mi padre decía que era su sitio".

Roca con el nombre de 'Churu' tallado. / Cedida

A su vez, Cristina señala que su mejor amiga pintó la lagartija en una piedra y la colocaron junto a la encina. Allí ha permanecido varios meses, hasta que se han dado cuenta de su desaparición.

Rocódromo

"No creo que aparezca, pero llevaba muchos meses en su sitio y allí vamos mucha gente a ‘visitar’ a ‘Churu’ y creo que por eso le estamos dando tanta importancia. Mi padre era un loco de la montaña y amante de Valcorchero y nos hizo partícipes a muchas personas de que también fuera nuestro sitio", cuenta Cristina.

José Luis también animó a muchas personas a practicar escalada, a subir a Valcorchero y a utilizar el rocódromo municipal y, por eso, una amiga planteó al ayuntamiento la posibilidad de que llevará el nombre de ‘Churu’ y así se ha hecho. "Se ha reconocido el esfuerzo que hizo mi padre y estamos muy agradecidos al ayuntamiento y al club de montaña".

Acto en el rocódromo municipal de Plasencia, que lleva el nombre de 'Churu'. / Cedida

El ruego

Les queda la ‘espina’ de la piedra desaparecida. Cristina está convencida de que, quien se la ha llevado "no lo ha hecho con mala intención y, de hecho, ha habido muchos eventos en la zona y cualquiera puede haberla cogido".

Aun así, ruega a quien la tenga que la devuelva: "Nos encantaría porque esa piedra tiene un significado para muchas personas".