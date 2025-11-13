Los contratos del plan de empleo de Plasencia y subvenciones sociales, a expensas de técnicos.

No es una cuestión política, sino técnica. El Ayuntamiento de Plasencia ha afirmado que, tanto el hecho de que todavía no se hayan realizado los contratos del nuevo plan de empleo, como la falta de abono de la subvención municipal a numerosos colectivos sociales, están a expensas de técnicos.

De esta forma, a día de hoy, hay 116 personas esperando para cubrir una plaza en el consistorio, de un año de duración, y servicios como la ayuda a domicilio, con 51 auxiliares pendientes de contrato, que no se están prestando debidamente.

Del mismo modo, hay muchos colectivos sociales que llevan sin cobrar la ayuda municipal desde 2024 y se suma la de este año.

Plan de empleo

Respecto al plan de empleo, el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, dijo hace una semana, el 6 de noviembre, en el pleno ordinario, que para agilizar las contrataciones, este año se ha decidido suprimir el examen que tenían que realizar todos los aspirantes.

Sin embargo, la documentación que deben aportar, sobre todo "el certificado médico", ha retrasado los trámites, aunque "se ha hecho un llamamiento, uno por uno, para que lo fueran trayendo".

Último pleno, en el que se habló de los contratos del plan de empleo de Plasencia y subvenciones sociales. / TONI GUDIEL

En Intervención

Así, Astasio ha afirmado que todo el expediente con la documentación se encuentra en el departamento de Intervención desde el lunes 3 de noviembre y, una vez fiscalizado por el técnico correspondiente, deberá pasar a Recursos Humanos para comprobar que todos los seleccionados son demandantes de empleo.

En este sentido, el edil aseguró que este trámite se hará "en 48 horas y, si es necesario, incluso en horario de tarde y priorizando la ayuda a domicilio". Sin embargo, este miércoles, el ayuntamiento ha confirmado que el expediente sigue todavía en Intervención.

Hasta que no pase a Recursos Humanos y este compruebe que todos son desempleados, no se podrá convocar a los seleccionados para firmar los contratos y empezar a trabajar.

Pago de subvenciones

Por otro lado, en cuanto a los pagos de las subvenciones, fue el alcalde, Fernando Pizarro, quien dejó entrever en el pleno que la responsabilidad del retraso era técnica.

"El compromiso político está y, en 14 años, no ha sucedido nada, así que en algún lado está la trampa. No entendemos por qué otras veces se ha hecho y ahora no. ¿Hay algo raro, no?", preguntó.

Pizarro insistió en que ni el año pasado ni este "ha pasado nada extraordinario", por lo que dijo: "Seguimos en la senda para que cobren".

El gobierno local ha indicado que, del mismo modo que el expediente del plan de empleo, el pago de las subvenciones depende de la fiscalización previa de la Intervención y, "según se van fiscalizando, se van pagando".