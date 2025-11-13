Gripe aviar: Plasencia estudia mantener custodiados a los patos y pavos del parque de Los Pinos

El parque de Los Pinos de Plasencia no está incluido en el decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que obliga a confinar, a partir de este jueves, a todas las aves de corral que se crían al aire libre en España y que se ha ampliado de 99 a 388 municipios de Extremadura.

Así lo ha confirmado el alcalde, Fernando Pizarro, que ha anunciado, sin embargo, que el ayuntamiento está estudiando una medida preventiva en este sentido, para evitar el riesgo de contagio de gripe aviar en el parque municipal, donde hay patos y pavos que circulan libremente.

Reuniones con el veterinario

Según ha indicado Pizarro, esta semana, han mantenido reuniones el concejal de Medio Ambiente, el técnico de servicios municipales y la empresa de parques y jardines "con el veterinario de zona" para estudiar qué medidas tomar y "saber qué hacer".

Lo que se ha planteado es "la salvaguarda de los animales del parque y se está viendo cómo hacerlo, en caso de que definitivamente sea necesario hacerlo, en qué espacio custodiarlas para que puedan estar adecuadamente".

Animales en el parque de Los Pinos de Plasencia, que el ayuntamiento quiere mantener custodiados. / TONI GUDIEL

Evitar el riesgo

Se trataría, por tanto, de coger a pavos, patos y ocas, algo "no fácil", como ha indicado el alcalde, y trasladarlos a algún espacio cerrado dentro del propio parque. Todo con el objetivo de que "las aves no sufran".

Pizarro ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los placentinos porque "nuestro interés es el parque, y particularmente sus inquilinos, que son las aves que están allí" y se trata de prevenir, de evitar el riesgo de gripe aviar en estos animales, ya que, sobre todo los patos, entran y salen con asiduidad y pueden tener contacto con otras aves silvestres, por ejemplo, en las riberas del río.

Custodiadas

El alcalde ha subrayado que "una gripe aviar en el parque supondría una disminución muy importante de los ejemplares que existen", por lo que la medida busca también "la salvaguarda del propio parque" y que las aves "puedan ser custodiadas en el mejor sitio posible y estamos buscándolo dentro del parque".

Algún pavo sale también de vez en cuando de Los Pinos, pero no suele alejarse mucho de la instalación. Lo que el ayuntamiento no puede controlar es la población de palomas, estorninos y otros pájaros, que también entran y salen de la instalación.

Responsabilidad

Pizarro ha matizado que las medidas que ha tomado el Ministerio afecta a "explotaciones pequeñas o grandes de aves domésticas. El que tiene un gallinero, el que tiene un conjunto de patos en su casa, ese tipo de cosas. Es verdad que eso no nos afectaría para el parque de Los Patos, porque están en el ámbito silvestre. Pero, claro, para nosotros es una responsabilidad".

Por ese motivo, "estamos buscando la fórmula para que dentro del parque haya espacios en los que no tengan contacto con aves que sí están fuera y les pueden contagiar de gripe aviar".

Con todo, ha hecho hincapié en que el ayuntamiento intentará "por todos los medios que tengan un espacio en el que no solo se cumpla la ley, aunque no nos afecte directamente, sino que salvaguardemos una de las señas de identidad del parque, que son las aves. Y no solo porque es una seña de identidad, sino porque son seres vivos".