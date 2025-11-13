En la carretera CC-511
Herido grave un hombre en Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica
De 39 años, ha sido trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia
Está en investigación la posibilidad de que haya sido un accidente laboral
Un hombre de 39 años ha tenido que ser trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado grave, después de haber sufrido una descarga eléctrica.
Ha ocurrido a las 10.44 horas de este jueves, en la carretera CC-511, en el punto kilométrico 43, en Malpartida de Plasencia.
Protocolo de la dirección de Trabajo
Según ha informado el 112 de Extremadura, tras recibir una llamada que avisaba del accidente, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura ha enviado a la zona una Unidad Medicalizada de Emergencia del SES con base en Plasencia, así como a efectivos de servicio de la Guardia Civil de Cáceres.
Ante la posibilidad de que el suceso sea un accidente laboral, lo que todavía está pendiente de determinar, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo y ha acudido a la zona un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral de Cáceres.
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
- Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
- Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales
- Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento
- Protesta de padres y niños de Plasencia por la eliminación de unos juegos infantiles en 'La Rana
- El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
- Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente
- Pillado vertiendo escombros ilegalmente en Plasencia: La Policía Local denuncia a una constructora