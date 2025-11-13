Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la carretera CC-511

Herido grave un hombre en Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica

De 39 años, ha sido trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Está en investigación la posibilidad de que haya sido un accidente laboral

Herido grave un hombre en Malpartida de Plasencia, tras sufrir una descarga eléctrica.

Herido grave un hombre en Malpartida de Plasencia, tras sufrir una descarga eléctrica. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Un hombre de 39 años ha tenido que ser trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado grave, después de haber sufrido una descarga eléctrica.

Ha ocurrido a las 10.44 horas de este jueves, en la carretera CC-511, en el punto kilométrico 43, en Malpartida de Plasencia.

Protocolo de la dirección de Trabajo

Según ha informado el 112 de Extremadura, tras recibir una llamada que avisaba del accidente, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura ha enviado a la zona una Unidad Medicalizada de Emergencia del SES con base en Plasencia, así como a efectivos de servicio de la Guardia Civil de Cáceres.

Ante la posibilidad de que el suceso sea un accidente laboral, lo que todavía está pendiente de determinar, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo y ha acudido a la zona un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral de Cáceres.

TEMAS

