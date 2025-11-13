Nace en Plasencia la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada

Con sede social en Plasencia, ha nacido un nuevo colectivo, la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada, (ANAEEV), con ámbito de actuación en todo el país, especialmente en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Este miércoles, ha tenido lugar la presentación en Plasencia de la asociación, cuyos principales objetivos serán "la lucha contra la despoblación y la creación de oportunidades en el mundo rural".

Sus objetivos

A estos se sumarán la defensa de los intereses del trabajo autónomo y emprendimiento rural; el acceso a la formación; la creación de una línea de asesoramiento sobre acceso a subvenciones públicas; la promoción de la digitalización; la articulación de políticas fiscales favorecedoras de nuevas iniciativas que combatan la despoblación y el uso eficiente y ético de la Inteligencia Artificial.

Según ha destacado el colectivo, en el acto de presentación han participado representantes de asociaciones rurales, cooperativas, empresarios y emprendedores de todo el país, además de los concejales del equipo de gobierno del ayuntamiento David Dóniga y Belinda Martín.

Presentación de la asociación nacional de autónomos y emprendedores de la España vaciada, en Plasencia. / CEDIDA

La directiva

Las líneas estratégicas de ANAEEV las ha presentado su presidente, César López Caparrós, que está acompañado en la directiva por Juan Antonio Ipiña García (vicepresidente); María Rut Ruiz Fernández (secretaria); Eugenio Rodríguez García (tesorero) y Salvador Bellido (presidente de honor), decano en el asociacionismo del trabajo autónomo y la pyme en España.

Todos han manifestado "la voluntad de la asociación de promover y proteger a quienes trabajan y emprenden en zonas rurales, facilitando su desarrollo y sostenibilidad".

En suma, las líneas de trabajo que impulsará ANAEEV buscan "crear oportunidades y fortalecer el tejido social y económico en las zonas afectadas por la despoblación, poniendo especial énfasis en el apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento rural".