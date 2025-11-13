Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta por los juegos del parque de 'La Rana' de Plasencia: Intramuros y UP la apoyan

La asociación vecinal y el grupo municipal critican la falta de "planificación" municipal

El ayuntamiento ha señalado que se instalará uno nuevo y homologado

Intramuros y UP apoyan la protesta por la desaparición de juegos infantiles en 'La Rana de Plasencia. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La asociación de vecinos Intramuros y el grupo municipal Unidas Podemos han mostrado su apoyo a los padres y niños que han protestado e iniciado una recogida de firmas por la eliminación de una de las zonas de juego infantil del parque de ‘La Rana de Plasencia.

Intramuros ha señalado que "un parque se desmonta para montar otro y con planificación. No entendemos estas acciones. Es indignante ese trato a la población infantil que muestra su ilusión en el parque".

Sin sombra

Por su parte, la portavoz de UP, Mavi Mata, ha criticado que "se ha eliminado la zona arbolada, la más natural y agradable. El nuevo espacio no tiene sombra y no se prevé instalarla porque no hay presupuesto". En este sentido, la edil Mayte Díaz ha manifestado que sí está previsto colocar sombra, aunque más adelante.

Protesta de padres e hijos, en la zona donde había un parque infantil en 'La Rana' de Plasencia.

Protesta de padres e hijos, en la zona donde había un parque infantil en 'La Rana' de Plasencia. / Cedida

"Como madre y como placentina, duele ver cómo se hacen las cosas sin planificación, sin avisar a las familias y sin participación ciudadana", ha añadido la concejala.

Uno nuevo

Por su parte, el ayuntamiento ha indicado que el parque eliminado "presentaba un importante deterioro y no cumplía la normativa actual". Ha garantizado que se instalará uno nuevo y homologado y también están previstas mejoras en la otra zona infantil de ‘La Rana’, situada junto a la Torre Lucía.

Además, ha señalado que "muy pronto también abrirán los parques renovados de la primera fase, entre ellos el del Parque de La Coronación, muy cerca de la zona. Nuestro compromiso es claro: espacios infantiles más seguros, accesibles y de calidad para todas las familias de Plasencia".

