Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo espacio sanitario

Clínica San Miguel aterriza en Plasencia, tecnología al servicio del diagnóstico por imagen

El centro, nacido en Badajoz en 1993, ha abierto sus puertas en Ciudad Jardín con equipos punteros de resonancia magnética

FOTOGALERÍA | La Clínica San Miguel abre sus puertas en Plasencia

FOTOGALERÍA | La Clínica San Miguel abre sus puertas en Plasencia

Ver galería

FOTOGALERÍA | La Clínica San Miguel abre sus puertas en Plasencia /

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La Clínica San Miguelnació en 1993 en Badajoz, de la mano de dos familias y, desde entonces, se ha extendido por distintos municipios de la región. Desde agosto, recibe a pacientes en Plasencia y, este jueves, se han inaugurado oficialmente las instalaciones, un acto al que ha acudido el alcalde del ayuntamiento, Fernando Pizarro, junto a varios concejales del equipo de gobierno.

Rocío Gil Marculeta es su directora médica y ha explicado que la clínica presta el servicio de diagnóstico por imagen y se basa en dos pilares fundamentales. Uno es su apuesta por "la más alta tecnología para diagnóstico. Creemos que teniendo muy buenos equipos, los diagnósticos se van a hacer mucho mejor".

Tecnología y profesionales

El segundo es el equipo de profesionales con el que cuentan. "Puedo estar muy orgullosa, que ya mi padre lo estaba en su día, de la gente que trabaja en la clínica y, aparte de todos los trabajadores que están entregados a la clínica, contamos con un equipo de radiólogos presenciales altamente especializados, que se dedican solo y exclusivamente a la Clínica San Miguel".

Máquina de resonancia magnética de la Clínica San Miguel de Plasencia.

Máquina de resonancia magnética de la Clínica San Miguel de Plasencia. / TONI GUDIEL

Por eso, valora que, "si unimos la mejor tecnología con un equipo de trabajadores y de radiólogos, podemos realizar los mejores diagnósticos posibles y dar servicio a todos los compañeros médicos que nos piden las pruebas", tanto de la Sanidad pública como privada.

Estudios avanzados

En concreto, la clínica está centrada en la resonancia magnética y puede realizar "todo tipo de pruebas, de todo el cuerpo. Además, con el valor añadido de que hacemos estudios avanzados, como resonancia magnética cardíaca, estudios de estrés cardíaco, de próstata, de mama, estudios cerebrales avanzados, funcionales..."

Rocío Gil señala que "ha costado mucho" abrir la clínica, pero, una vez logrado, podrá dar servicio a Plasencia y las comarcas del norte, evitando así desplazamientos a otras zonas de la región, e incluso a otras comunidades.

Noticias relacionadas y más

De momento, el centro abre por las mañanas y tres tardes, aunque la intención es ampliar el horario y seguir mejorando el servicio.

TEMAS

  1. Herido grave un hombre en Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica
  2. Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa
  3. Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
  4. Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales
  5. Asociaciones vecinales de Plasencia, enfrentadas entre ellas y con el ayuntamiento
  6. Protesta de padres y niños de Plasencia por la eliminación de unos juegos infantiles en 'La Rana
  7. El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
  8. Cuatro grandes obras pendientes de ejecutarse en Plasencia: de Martín Palomino a un nuevo puente

Policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia: "Dio una lección de supervivencia"

Policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia: "Dio una lección de supervivencia"

Clínica San Miguel aterriza en Plasencia, tecnología al servicio del diagnóstico por imagen

Clínica San Miguel aterriza en Plasencia, tecnología al servicio del diagnóstico por imagen

Nace en Plasencia la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada

Nace en Plasencia la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada

Herido grave un hombre en la residencia geriátrica de Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica

Herido grave un hombre en la residencia geriátrica de Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica

Borrasca Claudia: Plasencia vuelve a cerrar sus parques y paseos del río por lluvias y viento

Borrasca Claudia: Plasencia vuelve a cerrar sus parques y paseos del río por lluvias y viento

Gripe aviar: Plasencia estudia mantener custodiados a los patos y pavos del parque de Los Pinos

Gripe aviar: Plasencia estudia mantener custodiados a los patos y pavos del parque de Los Pinos

En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia

En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia

Los contratos del plan de empleo de Plasencia y subvenciones sociales, a expensas de técnicos

Los contratos del plan de empleo de Plasencia y subvenciones sociales, a expensas de técnicos
Tracking Pixel Contents