Clínica San Miguel aterriza en Plasencia, tecnología al servicio del diagnóstico por imagen

La Clínica San Miguelnació en 1993 en Badajoz, de la mano de dos familias y, desde entonces, se ha extendido por distintos municipios de la región. Desde agosto, recibe a pacientes en Plasencia y, este jueves, se han inaugurado oficialmente las instalaciones, un acto al que ha acudido el alcalde del ayuntamiento, Fernando Pizarro, junto a varios concejales del equipo de gobierno.

Rocío Gil Marculeta es su directora médica y ha explicado que la clínica presta el servicio de diagnóstico por imagen y se basa en dos pilares fundamentales. Uno es su apuesta por "la más alta tecnología para diagnóstico. Creemos que teniendo muy buenos equipos, los diagnósticos se van a hacer mucho mejor".

Tecnología y profesionales

El segundo es el equipo de profesionales con el que cuentan. "Puedo estar muy orgullosa, que ya mi padre lo estaba en su día, de la gente que trabaja en la clínica y, aparte de todos los trabajadores que están entregados a la clínica, contamos con un equipo de radiólogos presenciales altamente especializados, que se dedican solo y exclusivamente a la Clínica San Miguel".

Máquina de resonancia magnética de la Clínica San Miguel de Plasencia. / TONI GUDIEL

Por eso, valora que, "si unimos la mejor tecnología con un equipo de trabajadores y de radiólogos, podemos realizar los mejores diagnósticos posibles y dar servicio a todos los compañeros médicos que nos piden las pruebas", tanto de la Sanidad pública como privada.

Estudios avanzados

En concreto, la clínica está centrada en la resonancia magnética y puede realizar "todo tipo de pruebas, de todo el cuerpo. Además, con el valor añadido de que hacemos estudios avanzados, como resonancia magnética cardíaca, estudios de estrés cardíaco, de próstata, de mama, estudios cerebrales avanzados, funcionales..."

Rocío Gil señala que "ha costado mucho" abrir la clínica, pero, una vez logrado, podrá dar servicio a Plasencia y las comarcas del norte, evitando así desplazamientos a otras zonas de la región, e incluso a otras comunidades.

De momento, el centro abre por las mañanas y tres tardes, aunque la intención es ampliar el horario y seguir mejorando el servicio.