Policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia: "Dio una lección de supervivencia"

Una familia de Plasencia ha vivido esta semana uno de los peores días de su vida. Un hombre de 83 años, salió al campo el lunes, a Valcorchero, y no regresó a casa. Se desorientó, el móvil se quedó sin batería y tuvo que dormir al raso. Al día siguiente, tuvo la suerte de que le encontraran el agente de la Policía Nacional Daniel Iglesias y su propio hijo, que le buscaban junto a su hija y el subinspector del cuerpo Pablo García.

Fue un susto con final feliz por muchas circunstancias, como las habilidades de supervivencia del hombre y su conocimiento del monte, además de la "suerte o el destino", que les llevó hasta él.

Coordinación

La familia había denunciado su desaparición a las 22.30 horas. La primera búsqueda, durante toda la noche, resultó infructuosa y, por la mañana, comenzaron su turno Pablo García, coordinador de servicios, de Salamanca y con 26 años en el cuerpo y Daniel Iglesias, de Aceituna y 17 años en la policía. Junto a la Policía Local y Guardia Civil, se coordinaron para continuar buscando al hombre.

Explican que, ya en Valcorchero, se dividieron por zonas para recorrer los distintos senderos.

Llamó a su hija

Se da la circunstancia de que, cuando se había hecho de noche, el hombre había llamado a su hija para decirle que se había perdido y, después, le llamó el 112, al que dio algunas referencias de su ubicación, como que podía ver la autovía, la A-66. Más tarde, el teléfono se quedó sin batería.

Con esa información y, en una mañana con niebla, viento y unos seis grados en el monte, aunque "la sensación térmica era menor", siguieron buscando al hombre, hasta que su hijo vio unos espárragos junto al camino que seguía con Iglesias.

Los policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia cuentan lo ocurrido. / TONI GUDIEL

Los espárragos

Entonces, el hijo le dijo al agente Iglesias que por ahí no estaba su padre porque cogía espárragos habitualmente en el monte y nunca habría dejado pasar esos, de haber ido por allí.

Así, siguiendo la intuición de su hijo, cambiaron la zona de búsqueda y el agente se dirigió a unas rocas para llamarle y hacer señales acústicas por si le oía.

Tras varios intentos, escuchó una respuesta "muy sutil y agobiada, como de alguien que estaba sufriendo".

Muy debilitado

Su hijo salió corriendo "como una cabra montesa" hasta que dio con su padre, que andaba "a gatas, en una zona de monte bajo, zarzas, piedras... Estaba muy debilitado. Intentaba levantarse, pero no podía y tenía sangre seca en la cara y los ojos llorosos".

Iglesias le cogió las manos y comenzó a hablar con él. "Lo hacía de forma coherente, estaba bien de salud".

Los policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia. / TONI GUDIEL

Superviviente

Lo que les sorprendió fue cómo había sobrevivido a la noche en Valcorchero. "Nos contó que se había tapado con vegetación y con la corteza de corcho de un árbol, lo que tenía a mano". También llevaba comida y había racionado el agua. "Le voy a pedir que me dé una masterclass de supervivencia porque fue una lección brutal", comenta después del susto Iglesias.

Para ambos policías, haberle encontrado ha supuesto una gran satisfacción personal porque "nuestra función principal es esa, ayudar a la gente y salvar una vida es lo máximo que puede conseguir un policía".

Recomendaciones

Eso sí, a la hora de ir al monte, ambos recomiendan hacerlo con un calzado y ropa adecuada, un teléfono móvil cargado de batería, una linterna y aconsejan también contar con una aplicación de geolocalización como AlertCops, de la Policía Nacional y Guardia Civil.