Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias

Las intensas lluvias de los últimos días, provocadas por la borrasca Claudia, están arrastrando una gran cantidad de cenizas y materia orgánica desde las zonas afectadas por incendios hacia los ríos del norte de Cáceres, lo que ha impactado directamente en el suministro de agua potable de Plasencia. Ante la alteración de la calidad del agua, el Ayuntamiento de la capital del Jerte ha decidido activar el Nivel 1 del plan de contingencia.

El consistorio placentino ha emitido un comunicado urgente advirtiendo a los ciudadanos sobre esta situación. La principal recomendación es no utilizar el agua del grifo para el consumo humano: esto incluye beber, cocinar y lavarse los dientes. No obstante, las autoridades aclaran que el agua sí puede seguir utilizándose para otras tareas básicas como la higiene personal y la limpieza general del hogar.

El Ayuntamiento ha querido transmitir un mensaje de calma a la población, asegurando que se está trabajando de manera intensa para solventar el problema. El gabinete de crisis municipal, junto con los técnicos especializados, se encuentra operando "de forma continua y coordinada" para gestionar la situación y minimizar las molestias a los vecinos.

Las autoridades municipales han señalado que seguirán informando puntualmente a través de sus canales oficiales sobre la evolución de la calidad del agua y cualquier cambio en las medidas de contingencia. La rápida actuación se debe a la necesidad de proteger la salud pública ante la turbidez y los posibles contaminantes que la materia arrastrada pueda introducir en la red de abastecimiento.

Comunicado emitido por el Ayuntamiento de Plasencia / Ayto. Plasencia

Otros municipios cacereños

Cabe recordar que el arrastre de cenizas provocado por las recientes lluvias ha afectado al suministro de agua en otros tres municipios de la provincia de Cáceres: Caminomorisco, Jerte y Casas del Monte. Para garantizar el abastecimiento a la población, la Diputación de Cáceres, a través del consorcio MásMedio, ha enviado camiones cisterna con capacidades de 10.000 litros. En el caso de Caminomorisco, se cerró la captación debido a la pérdida de calidad del agua, aunque el gerente de MásMedio, Gustavo Pérez, aclaró que "cualitativamente" no llegó a declararse como no potable. Se espera que la situación se normalice rápidamente tras el cese de las precipitaciones.

La situación presenta particularidades en cada localidad. En Jerte, el problema se centra en la Garganta de los Papúos, donde se está instalando un equipo de filtración que se espera esté operativo pronto. Debido a que se trata de gargantas y arroyos, la calidad del agua disminuye rápidamente con la lluvia, pero se recupera con similar celeridad una vez que cesa. Por otro lado, en Casas del Monte, el camión cisterna se envió de forma preventiva debido a que la captación alternativa no ofrecía el caudal suficiente, aunque los últimos reportes indican una recuperación paulatina. Las cisternas se utilizan como soporte ante interrupciones prolongadas del suministro.

A pesar de la alarma inicial, las analíticas realizadas por MásMedio sugieren que el agua bruta afectada por las cenizas no es tan perjudicial como se temía. Gustavo Pérez explicó que los contaminantes no son "muy complejos de tratar" y que una planta de gestión adecuada puede producir agua de suficiente calidad para el consumo humano. Los municipios más afectados por el arrastre de cenizas son Jerte y Cabezuela del Valle, si bien este último cuenta con una captación alternativa no dañada por el fuego.