El arpa flamenca se 'cuela' en el festival García Matos de Plasencia, en los cincuenta años de la peña.

El festival flamenco de homenaje a Manuel García Matos, que organiza la peña flamenca placentina, tendrá este año un significado especial porque se cumplen 50 años de una peña que ha tenido siempre dos cabezas visibles, los hermanos Julián y Vicente García.

Este sábado, a las ocho de la tarde, tendrá lugar la vigésima sexta edición del certamen, que, además, contará con una actuación especial y nunca vista, la de Ana Crismán con el arpa flamenca, que estará acompañada al cante por Rocío del Corzo.

El resto del cartel

A su vez, el festival contará con un grupo de baile, con Diego Andújar al frente, acompañado al toque por el extremeño Juan Manuel Moreno Juanma y al cante por Manuel Pajares y José Gómez Fefo.

Las actuaciones tendrán lugar en el teatro Alkázar y las entradas se venderán únicamente en la taquilla. Su precio es de siete euros y se entregará, íntegramente, a la Asociación de Autismo Norte de Extremadura, Aunex.

Carácter benéfico

Su responsable, Moisés Ginés, ha agradecido la iniciativa porque les ayudará en la atención a unas 45 familias. Además, a corto plazo, tienen en proyecto cambiar su ubicación al antiguo colegio de San Miguel, que están adaptando porque podrán tener "servicios públicos, al ser un espacio más amplio, así que, cualquier recaudación es importante".

El festival García Matos de Plasencia será a beneficio de Aunex. / TONI GUDIEL

Los hermanos Julián y Vicente García llevan al frente de la peña de Plasencia desde los años 90, con la colaboración de otros imprescindibles, como Juan Esteban Bejarano.

Compromiso con el flamenco

Han destacado que su objetivo, cada año, ha sido "superar el listón de los artistas del festival", de ahí la novedad este año del arpa flamenca y el resto de participantes.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha destacado que Julián y Vicente "han dedicado toda su vida al flamenco y han dejado huella en la ciudad". Además, ha hecho hincapié en su compromiso porque, a pesar de que Julián tiene ya 95 años, "no se jubilan", aunque la presidencia ha pasado a manos de Vicente Clemente.