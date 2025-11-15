La reforma de la avenida Martín Palomino de Plasencia, obra querida y proyecto criticado.

La obra de adecuación de las avenidas de España y Martín Palomino de Plasencia se encuentra en una encrucijada difícil. Por un lado, la necesidad de acometer las mejoras es perentoria y se pone de manifiesto cada vez que llueve de forma abundante y, por otro, los empresarios de la zona no quieren el proyecto tal y como se ha aprobado.

¿Es una obra necesaria? Sin duda. La opinión es unánime, tanto por parte de los partidos del ayuntamiento, como de la Diputación, la Junta, el Estado, los vecinos de toda la ciudad y los empresarios.

Problemas de la vía

Se hace palpable cuando se repiten las inundaciones en las vías: cuando los accesos a los comercios e industrias se llenan de charcos que hacen difícil el tránsito; cuando incorporarse a algún carril es misión imposible o cuando los giros a un lado un otro provocan colas de vehículos.

Sin embargo, ¿sirve cualquier proyecto? Los empresarios del polígono creen que no.

Los camiones

El gran problema que han señalado es que, bajo el epígrafe de ‘humanización’, se han considerado las dos avenidas por igual, cuando la de España tiene gran cantidad de viviendas y la de Martín Palomino, ninguna.

Esta última es, ante todo, industrial y el mismo estudio del proyecto detectó un gran volumen de vehículos pesados. Camiones de gran tamaño que cada día acuden a las naves a cargar y descargar y que, con el proyecto que se ha diseñado, no podrán hacerlo.

Reunión de empresarios y vecinos para decidir medidas por el proyecto de Martín Palomino en Plasencia. / TONI GUDIEL

Peligro de cierre

Los empresarios han hecho hincapié en que las rotondas que se han diseñado, una de nueva creación y otra desplazada del lugar en el que la sitúa el Plan General Municipal, impedirán el acceso de los camiones, condenando así a muchas empresas al cierre.

Han intentado transmitirlo, con una batería de alegaciones al proyecto que fueron rechazadas en su inmensa mayoría.

Tenían la posibilidad de plantear un recurso Contencioso Administrativo, aunque finalmente no lo han presentado por su elevado coste.

Transferencia pendiente

Ahora, la Junta de Extremadura está a la espera de que el Boletín Oficial del Estado publique el Real Decreto que autorizará la transferencia de la mitad del presupuesto de la obra por parte del Ministerio de Transportes.

Entonces, la administración regional sacará a licitación los trabajos y, una vez iniciado este trámite, parece difícil que pueda pararse o bloquearse.

Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura por parte de la presidenta María Guardiola ha abierto una nueva puerta para el colectivo de empresarios y vecinos.

Elecciones anticipadas

Según fuentes consultadas por este periódico, son muchos los que esperan aprovechar la etapa de precampaña y campaña electoral para transmitir sus necesidades y quejas sobre el proyecto a los distintos partidos políticos, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo la modificación que consideran imprescindible para mantener su producción como hasta ahora.

Está por ver si el Ministerio se adelanta y autoriza la transferencia de 7 millones de euros y la Junta saca a licitación las obras antes de las elecciones del 21 de diciembre.