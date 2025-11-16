El Círculo Empresarial de Plasencia renueva su directiva.

El Círculo Empresarial Placentino acaba de renovar su junta directiva. Solo se ha presentado una candidatura para sustituir al equipo de Eugenio Hernández, encabezada por Carlos Oliva, que fue proclamado presidente conforme a los estatutos.

Según ha informado el colectivo, acompañan al presidente, de Netasa SL, en esta nueva etapa Alberto Santos Blanco, de Ursus Technology SL, como vicepresidente; Víctor José García Pulido (Talleres Garma SL), como secretario; Judith Rubio Prado (Polimar Poliéster), como tesorera y, como vocales, Mercedes Derecho Alonso (Mercedes Derecho Moda) y Francisco Felipe Sarro Casares (Sarro Clemente SL).

Trayectoria del presidente

El nuevo presidente, Carlos Oliva González es licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2009, desarrolla su labor profesional en la empresa familiar Netasa, reconocida por su marca Pimentón de La Vera ‘La Chinata’ y por su línea gourmet ‘Finca La Barca’.

Tras haber asumido distintas responsabilidades en la compañía, se especializó en gestión de compras y, actualmente, dirige la empresa junto a su hermano Javier Oliva.

Ocho años de Círculo

Además, durante varios años fue profesor/tutor de Economía y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y, en la actualidad, forma parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pimentón de La Vera.

Carlos Oliva ha querido agradecer expresamente la labor realizada por su antecesor, Eugenio Hernández, quien ha estado al frente del Círculo Empresarial Placentino desde su creación, en el año 2017, en que nació el Círculo con un total de 41 empresas.

Parte de la directiva anterior del Círculo Empresarial Placentino. / TONI GUDIEL

Nueva etapa

Oliva ha destacado que Hernández ha impulsado importantes avances y consolidado la voz del empresariado placentino: "Eugenio y su equipo dejan un camino sólido y una organización activa y participativa".

Ahora, ha manifestado que su reto es "continuar esa línea, abrir una nueva etapa con energía e ideas renovadas y fortalecer la cooperación entre empresas. Si las empresas prosperan, Plasencia también lo hará".