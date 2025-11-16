Alerta sanitaria
Plasencia cumple 24 horas sin consumir agua del grifo: "Las garrafas no duraban ni dos horas en las tiendas"
El ayuntamiento se mantiene a la espera de recibir los análisis solicitados y continúa en nivel 1 del plan de contingencia para sus 39.800 habitantes
Plasencia cumple 24 horas con la recomendación de no consumir agua del grifo para sus casi 40.000 habitantes. El ayuntamiento informó durante la tarde del sábado de la activación del nivel 1 del plan de contingencia por alteraciones en la calidad del agua, provocadas por el arrastre de cenizas y materia orgánica tras las lluvias causadas por la borrasca Claudia en las zonas afectadas por los incendios del verano. Un día después, permanecen las medidas adoptadas.
Entre los consejos, además de no usar el agua del grifo para beber, están el de no usarla para cocinar o para lavarse los dientes. Sí puede emplearse para higiene general y limpieza. Además, el consistorio, con Fernando Pizarro a la cabeza, siguen trabajando de forma continua y coordinada. Aseguran que están a la espera de conocer los análisis del agua para saber si es apta para el consumo. Cuando los reciban, emitirán un comunicado. Además, quieren transmitir un mensaje de calma a la población, incidiendo en que están trabajando de forma intensa para solventar el problema.
Garrafas
Entretanto, la ciudad ha acudido rápidamente a supermercados y comercios para comprar garrafas de agua. Durante la jornada del sábado ya se pudieron ver impactantes imágenes de palets totalmente vacíos. Y los negocios que abrían este domingo estaban en una situación similar. En el Sediaco de la zona de Miralvalle, su gerente cuenta que no abrió durante la jornada de ayer, pero cuando este domingo acudió a la puerta del establecimiento ya había cinco personas aguardando la apertura de la tienda. "Venían todos a por agua. En apenas dos horas se ha acabado todo lo que tenía", cuenta a este diario.
Críticas políticas
Las críticas políticas no tardaron en sucederse. El candidato socialista en las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, exigió a la Junta y al ayuntamiento que hagan públicos "de inmediato" los análisis del agua, incluidos los de metales pesados.
Además, Unidas Podemos Plasencia solicitó también al ayuntamiento que "se garantice el acceso universal al agua potable, habilitando puntos de suministro público y, si fuera necesario, camiones cisternas, para que nadie quede desatendido por motivos económicos".
