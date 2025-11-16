Poesía para transitar la adolescencia, de la mano de la joven Ariana Clemente, de Plasencia

No cabe duda de que la adolescencia es una etapa complicada en la vida de cualquier persona, con altos y bajos y una gran intensidad de sentimientos. La placentina Ariana Clemente Jiménez lo sabe bien. Desde muy pequeña, con apenas trece o catorce años, sintió la necesidad de escribir en forma de poema todo lo que estaba sintiendo y, ahora, lo que empezó como "un desahogo" se ha transformado en su primer poemario.

Ariana tiene 19 años y estudia Historia en Madrid. Pero además de la Historia, le gusta mucho la Literatura, sobre todo la poesía. "Siempre me ha interesado y he leído mucha".

Madre lectora

Señala que la lectura es algo que le ha transmitido su madre, María Ángeles Jiménez. "Ella lee un montón y me lo ha inculcado".

Pero ni ella ni su padre, Teo Clemente, sabían que su hija había escrito tanto durante su vida como para publicar un libro.

"Se quedaron impactados cuando se lo dije porque no sabían nada. Yo no solía compartir mucho que escribía, pero me han apoyado un montón y se lo agradezco mucho, están superilusionados".

Ariana Clemente, de Plasencia, rodeada de ejemplares de su primero poemario para transitar la adolescencia. / Cedida

La editorial

Lo primero que llevó a Ariana a escribir poesía fueron "los problemas que te pueden superar en un momento de la adolescencia".

A lo largo de cinco o seis años, lo ha ido haciendo de forma intermitente, "por épocas", hasta que se encontró con un gran número de poemas que había guardado.

La casualidad, la suerte o el destino quisieron que, este verano, conociera a través de sus redes sociales la existencia de una editorial, Talón de Aquiles, con sede en Valencia y que "lo que más publica es poesía y, sobre todo de gente joven", señala.

Proceso editorial

Decidió enviarles lo que tenía escrito "sin saber lo que iba a pasar" y se llevó una gran sorpresa cuando contactaron con ella para decirle que les gustaba su trabajo y querían publicarlo.

Comenzó entonces un proceso editorial en el que añadió algunas poesías más a las que ya tenía y participó en la elaboración del boceto final y la elección de la portada, colores, título...

Así nació ‘Aprendiendo a sanar’, un libro en el que las poesías siguen un desarrollo cronológico, que permite transitar la adolescencia y lo sentido en cada momento en función de su vivencia personal.

Ansiedad, dolor, amor

Ariana explica que, en la primera parte, los versos tratan de "cómo lidiar con la ansiedad, con los problemas, el dolor y va evolucionando con el paso de los años" hasta "sanar desde el dolor y evolucionar hacia una vida más feliz".

No obstante, aclara que no le ha ocurrido ningún hecho traumático y el dolor que refleja en su obra es "el del día a día" de su etapa adolescente.

Otras poesías están dedicadas al amor, "tanto hacia diferentes personas como el amor hacia mí misma", explica.

Todo se puede superar

Es consciente de que en esa etapa de la vida "todo parece más grande, se te hace un mundo, los sentimientos son muy intensos y, a veces, no tienes con quién hablarlo", de ahí que decidiera plasmarlos sobre el papel.

Ahora, ya en el inicio de su edad adulta, afirma que "se sale de todo, aunque te parezca un mundo, se puede superar y aprendes a amarte a ti misma".

Ella considera que, en ese proceso de madurez ha aprendido a sanar y es lo que ofrece en su libro, que va dirigido al público general, pero señala que "los adolescentes pueden sentirse más identificados".

El reto de la venta

De momento, la editorial ha editado 150 ejemplares y tiene por delante el reto de venderlos todos. Se pueden encontrar en Plasencia, contactando con el centro Isla Sport, o encargárselo a la propia Ariana a través de sus redes sociales.

Explica que, si lo consigue, logrará un objetivo que le haría mucha ilusión, el de ver su libro en las librerías.

"Si se venden, la editorial publicaría otros 850 ejemplares y los enviaría a las librerías".

Intentará lograrlo con ayuda de sus amigos, padres y allegados, pero, aunque no lo consiga, esta experiencia le ha dejado algo claro a esta placentina, que quiere seguir escribiendo poesía y plasmando sus sentimientos. "La publicación de este libro me ha motivado para seguir", subraya.