Unidas Podemos Plasencia pide que se garantice el acceso al agua potable.

Unidas Podemos Plasencia ha pedido públicamente al ayuntamiento que "se garantice el acceso universal al agua potable, habilitando puntos de suministro público y, si fuera necesario, camiones cisterna, para que nadie quede desatendido por motivos económicos". Todo, tras la alerta lanzada ayer por el gobierno local y la recomendación de no consumir agua del grifo.

El grupo ha solicitado también que se mantenga "continuamente actualizada la información a la población, especialmente ante posibles cambios en la misma, y se refuercen los canales de comunicación oficial, para evitar desinformación y proteger especialmente a colectivos vulnerables", en palabras de su portavoz, Mavi Mata.

Megafonía

Así, ha propuesto "utilizar medios complementarios, como megafonía de Policía Local, con el fin de que los avisos lleguen a personas mayores, personas que viven solas o aquellas con dificultades de acceso a Internet".

Una persona con botellas de agua, por la recomendación de no consumirla del grifo en Plasencia. / TONI GUDIEL

De cara a la ciudadanía, ha recomendado "serenidad. El Plan de Contingencia lleva tiempo activado y se realizan controles diarios del agua. Consideramos que el ayuntamiento está actuando con responsabilidad y celeridad. Es un escenario complejo de gestionar para cualquier equipo de gobierno, sea del color político que sea", ha señalado Mata.

Calma y responsabilidad

"Aconsejamos a la población seguir las recomendaciones de salud pública que traslade nuestro ayuntamiento en cada momento, y no dejarse llevar por rumores o comentarios infundados", ha apuntado el edil de UP Gonzalo Torre.

A su vez, con relación a la compra masiva de agua embotellada que se ha producido, el grupo político ha destacado la importancia de "mantener la calma y actuar con responsabilidad colectiva. Plasencia siempre ha sido una ciudad unida en los momentos difíciles. Apelamos a la serenidad, a la colaboración y al apoyo mutuo para afrontar esta situación".