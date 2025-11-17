Consecuencias de la borrasca
El fallo de tres semáforos obliga a improvisar una rotonda en la puerta Talavera de Plasencia
El ayuntamiento ha explicado que el temporal afectó al sistema y la policía ha colocado varias vallas a modo de glorieta
Una vez restablecido el sistema, las vallas se han retirado
La borrasca Claudia ha provocado este fin de semana en Plasencia que los tres semáforos de las avenidas que confluyen en la puerta Talavera fallaran, por lo que la Policía Local ha optado por instalar unas vallas amarillas en el centro del espacio, a modo de rotonda.
Así, los conductores que circularon el sábado por la zona, donde conectan la avenida Calvo Sotelo con la avenida del Valle y Alfonso VIII, pudieron observar la rotonda improvisada, no solo con las vallas, sino también con las propias señales de tráfico azules que indican que se trata de una glorieta.
Futura glorieta
Precisamente, este es el lugar donde el ayuntamiento quiere habilitar en el futuro una glorieta, cuando la vía sea municipal. Así lo anunciaron el alcalde, Fernando Pizarro, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, hace dos años.
Primero, es necesario que el Ministerio de Transportes acometa la obra de remodelación de la avenida del Valle y Calvo Sotelo hasta el cruce con el acceso a la estación de tren.
Problema solucionado
Entonces, cuando terminen los trabajos, el Estado cederá la titularidad de las vías (N-110 y N-630) al ayuntamiento y, en ese momento, ya se podrán iniciar los trámites para proyectar y ejecutar la rotonda.
Respecto a la improvisada este fin de semana, este lunes por la mañana, ya estaban arreglados los semáforos, aunque, según ha apuntado el ayuntamiento, las vallas han continuado mientras se probaba que el sistema funcionaba correctamente y, después, se han retirado.
