Nisa sobre la alerta por la calidad del agua: "El nivel 1 se decreta 72 horas antes de que pueda llegar a ser no potable"

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y el concejal de Servicios Municipales, José María Nisa, han hablado públicamente este lunes sobre la alerta sanitaria declarada este sábado ante la alteración de parámetros en el agua que afectaban a su "aptitud para el consumo directo". El gobierno local ya ha dicho que el agua nunca fue no potable y Nisa lo ha ratificado al señalar que "el nivel 1 se decreta 72 horas antes de que pueda llegar a no serlo".

De esta forma, el edil ha señalado que el objetivo al decretar la alerta por alteraciones del pH, turbidez y carga de materia orgánica y advertir a la ciudadanía fue que "pudieran captar y hacer acopio de agua, una vez abiertos los establecimientos. Todos han tenido las cantidades necesarias porque hemos avisado a todas las grandes superficies para que tuvieran el acopio necesario".

Supermercados

Cabe señalar que la alerta se comunicó a las 17.15 horas y que algunos supermercados se quedaron sin garrafas y botellas. Ante esto, el concejal ha insistido en que "nunca ha faltado el agua potable en Plasencia, y menos en las viviendas".

Aun así, el ayuntamiento recomendó no utilizarla para beber, cocinar o preparar alimentos, ni tampoco para lavarse los dientes, lo que hizo que los placentinos acudieran con urgencia a los supermercados y, en algunos, se agotaran las existencias en cuestión de minutos.

FOTOGALERÍA | Los placentinos arrasan con el agua embotellada en los supermercados /

Nisa ha hecho hincapié en que las recomendaciones se hicieron para evitar que se vaciaran los depósitos que tenían agua de calidad y tuvieran que llenarse con la que "venía captada del pantano, que ya tenía una turbidez y un pH alterado. Ante esa situación, que no ha ocurrido nunca, lo que hemos querido es informar a todos los ciudadanos que tuvieran las previsiones oportunas".

Coordinación y trabajo

Respecto a la rapidez en solucionar el problema, en poco más de 24 horas, el alcalde, Fernando Pizarro, ha apuntado a la "coordinación y colaboración" entre Salud Pública, la Gerencia del área de salud, el ayuntamiento y la UTE del agua.

Ha incidido especialmente en los trabajadores de la UTE: "Su empeño, su eficacia, ha hecho posible que en ningún momento los estándares de calidad del agua bajaran de lo que hace posible su consumo, con análisis permanentes y, además, con una cuestión muy importante para nosotros, y es la previsión. Todo estaba preparado para afrontar esta crisis".

Trabajadores de la UTE del agua, en la depuradora, durante la alerta sanitaria de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Pizarro ha señalado que sí "vivimos unos momentos de tensión. No sabíamos cuánto podía durar esto, pero reitero que con la eficacia y el compromiso de mucha gente que trabajó durante 24 horas seguidas sin descanso, conseguimos que el agua que consumimos en nuestros grifos tuviera esa alta calidad que siempre ha tenido y, por lo tanto, se pudiera consumir sin riesgo para nadie".

Ha apuntado que el aviso se dio, sobre todo, "para evitar que segmentos de población vulnerables por su salud tuvieran o acarrearan problemas que complicaran su situación".

Publicación de los análisis

Respecto a la publicación de los resultados de los análisis del agua, que han solicitado el PSOE y la asociación vecinal Intramuros, el concejal de Servicios Municipales ha afirmado que "esa información no la podemos dar, es Sanidad Pública la que puede hacerlo o no".

De hecho, Nisa ha señalado que es Salud Pública y la UTE quien tiene los datos de las analíticas y es la primera quien dice "si el agua es apta o no".

El alcalde y el edil José María Nisa, en la ETAP de Plasencia durante la alerta sanitaria. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Agua del río

También ha querido aclarar que el hecho de que el agua del río se haya oscurecido por el arrastre de las cenizas de los incendios "no tiene nada que ver con el agua potable de los grifos. El agua del río viene de una manera natural, pero nosotros las captaciones del agua a través de la Estación de Tratamiento de Agua Potable las hacemos desde un nivel alto y óptimo y casi nunca suele llegar turbia el agua. Pero esta vez, ha sido exagerada la lluvia que ha caído, las turbulencias dentro del pantano han sido grandes".

Aunque la alarma ha bajado de nuevo a nivel 0, Nisa ha subrayado que aún se está en situación de "crisis, por decirlo así, porque no sabemos si va a llover más; si en la presa estarán los sedimentos asentados en su momento adecuado, en tiempo y forma. Entonces, seguimos en vigilancia constantemente, pero sí le damos la garantía a los ciudadanos de que el agua realmente está otra vez potable, no hay ningún problema y que desde luego iremos informando según vayamos viendo los cambios de niveles que haya y según nos vayan informando los técnicos de la UTE del agua y Sanidad".