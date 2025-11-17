Piden hacer públicos los análisis del agua en Plasencia, mientras el ayuntamiento señala que nunca ha dejado de ser potable

La alerta sanitaria de nivel 1 lanzada el sábado por la tarde en Plasencia por el ayuntamiento ante "el empeoramiento gradual de la calidad del agua por el arrastre de cenizas y materia orgánica tras las lluvias" y la vuelta al nivel 0 poco más de 24 horas después ha provocado confusión en la ciudadanía y muchas preguntas. Este lunes, tanto desde el PSOE como desde la asociación vecinal Intramuros, se ha pedido que se hagan públicos los análisis del agua.

El gobierno local ha querido aclarar que, en ningún momento, "ha habido problemas de agua potable en Plasencia", de ahí que no fueran necesarios camiones cisterna ni se planteara ningún corte de agua. Según ha apuntado, todas las recomendaciones que se hicieron fueron medidas "preventivas" al detectar en la captación de agua "alteraciones en varios parámetros analíticos" que afectaban a su "aptitud para el consumo directo".

El PSOE

El PSOE ha subrayado que "la ciudadanía tiene derecho a una explicación clara y transparente sobre la calidad del agua de consumo, especialmente tras la activación de la alerta".

Considera comprensible que las lluvias de los últimos días arrastraran cenizas de los fuegos del verano, pero exige al ayuntamiento "la máxima transparencia". Por eso, reclama "que se publiquen de forma pública y detallada los valores exactos de toxicidad que se detectaron. Queremos saber cuáles fueron los parámetros alterados y qué picos de sustancias se registraron".

También exige una "explicación de la rápida recuperación. Solicitamos una justificación técnica, clara y convincente sobre cómo es posible que el agua pasara de no ser apta para el consumo a ser totalmente segura en tan solo 24 horas durante un fin de semana. Esta rapidez, aunque positiva, debe ser explicada con datos científicos concretos para restaurar la confianza y la tranquilidad de la población".

Dar alternativas

El PSOE ha señalado que ya pidió en el último pleno que se informara a la ciudadanía de las analíticas diarias. Sin embargo, "hasta el día de hoy, esta medida de transparencia crucial no se ha puesto en marcha. La no difusión de los datos diarios de calidad del agua, incluso después de haber sido solicitada en pleno, agrava la desconfianza y demuestra una inacción inaceptable en un momento de crisis".

También ha subrayado que "si las autoridades aconsejan no usar el agua potable, ni siquiera para lavarse los dientes, su deber es ofrecer una solución real y alternativa a la ciudadanía, no trasladar la responsabilidad de la gestión de la crisis a los supermercados".

Agua para reponer en un supermercado de Plasencia, este lunes. / TONI GUDIEL

Falta de previsión

En su opinión, "la falta de previsión en la gestión inicial provocó una escasez de agua embotellada, aglomeraciones, pánico y limitaciones de compra. Esta situación demuestra una peligrosa delegación de un servicio esencial (el agua) a la capacidad de stock de los supermercados, en lugar de ser gestionado directamente por las autoridades responsables".

Así, el PSOE añade que, "si las autoridades tenían constancia de los problemas potenciales en el agua antes del fin de semana, se podría haber articulado un plan de abastecimiento gradual y haber informado a los ciudadanos con antelación suficiente".

Intramuros

En cuanto a colectivos vecinales, la asociación Intramuros ha reclamado también que se hagan públicas las analíticas del agua durante el fin de semana. "Dadas las toneladas de ceniza recibidas en el pantano, es difícil que desaparezca en 24 horas, incluidas las materias contaminantes diluidas en el agua".

Por esto, cree "necesario conocer de manera contrastada y hecha pública el certificado analítico y el proceso llevado para garantizar agua potable".

Federación Avepla

A su vez, desde la federación vecinal Avepla, su presidente, Juan Benito, ha mostrado sus dudas de que "un problema de salud pública se solucione en 24 horas".

Cree que, dado que era previsible que las cenizas de los fuegos llegaran a la ciudad arrastradas por las lluvias, "había que haberse preparado con antelación".

Además, considera que, para comunicar la alerta, "no se pueden utilizar solamente las redes sociales. Es demasiado importante y hay que garantizar que el mensaje llega a toda la población. Mi madre no se enteró, no tiene móvil y no se enteró. Le llevamos agua los hijos, tenían que haber utilizado un coche con megafonía".

La explicación del ayuntamiento

Ante las críticas y lo ocurrido el fin de semana, el gobierno municipal ha querido subrayar que en ningún momento "ha habido un problema de agua potable" y ha apuntado que el nivel 1 es exclusivamente "preventivo".

Así, ha explicado que los depósitos estaban llenos de agua apta para el consumo, pero al llegar a la captación agua con parámetros alterados de "pH, turbidez y carga de materia orgánica", esto complicaba "los procesos de tratamiento en la Estación de Tratamiento de Agua Potable", por lo que se decidió dar el aviso a la población.

De esta forma, el ayuntamiento defiende que puso en marcha una medida preventiva para "adelantarnos" al hecho de que el agua pudiera dejar de ser potable. "No hemos avisado tarde, lo hemos hecho muy pronto" porque finalmente no fue necesaria la prohibición de consumo.

Aviso masivo

Sobre la publicidad de los análisis, ha señalado que es una competencia de Salud Pública y ha destacado que la información llegó a toda la población porque a las personas que viven solas en casa "se las avisó desde los servicios sociales" y que, aunque haya quien no tenga redes sociales, pudieron avisarlas familiares.

Además, ha explicado que, el sábado por la mañana, se acudió a residencias, centros educativos, industrias, comercios y establecimientos hoteleros, para conocer si tienen depósitos de agua o no y las posibilidades de acceso de camiones cisterna, como prevención por si llegara a ser necesario "el suministro alternativo".

UTE del agua

Por su parte, Blanca Salgado, gerente de la UTE del agua, ha manifestado este domingo, tras rebajar la alerta a nivel 0, que "ha sido un episodio complejo" por el arrastre de cenizas por las lluvias, que provocaron un "incremento de los niveles de turbidez y alteración del pH".

Según ha señalado, el problema "se ha solventado gracias a que la respuesta técnica funcionó exactamente como estaba prevista".

De esta forma, ha garantizado que "el sistema es seguro, los controles han sido exhaustivos y el agua ya cumple todos los parámetros de calidad". No obstante, ha apuntado que la UTE del agua continuará "monitorizando la situación de forma permanente".