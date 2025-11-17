¿Dónde es posible vacunarse de covid y gripe en Plasencia?: población, horario y centro de salud.

El Sistema Extremeño de Salud ha ampliado una semana más la posibilidad de vacunarse de covid y gripe en horario de tarde en los centros de salud, más aún cuando la tasa de incidencia del virus se está multiplicando. En Plasencia, el área de salud ha habilitado el centro de La Data, en Cañada Real, para esta medida.

En concreto, será posible vacunarse desde este lunes y hasta el jueves, sin necesidad de solicitar cita previa.

Población más vulnerable

Según la información transmitida por el área, el horario para vacunarse será de 16.30 a 19.30 horas. En cuanto al covid, se recomienda la vacunación a mayores de 70 años; menores de 70 años en situación de riesgo (embarazadas y/o convivientes); a personal de centros sanitarios y sociosanitarios y a menores de 70 años con factores de riesgo y sus convivientes.

Hasta el jueves es posible vacunarse de la gripe y el covid por las tardes en Plasencia. / CARLOS GIL

Respecto a la gripe, es recomendable que se vacunen los mayores de 60 años y niños de seis meses a cinco años, además de los menores de 60 años en situación de riesgo (fumadores, mujeres embarazadas o en puerperio). También para personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones; menores de 60 años con patologías de riesgo y personal de centros sanitarios, sociosanitarios, de servicios asistenciales y docentes.

Requisitos

El SES ha subrayado que, para la vacunación frente al covid, "se respetará un intervalo de al menos tres meses desde la última dosis administrada o desde la última infección".

También ha pedido que no se acuda al centro de salud en caso de presentar síntomas de covid o gripe y recuerda que hay que ir con la tarjeta sanitaria o de mutualista.

Incidencia

Según datos de la Consejería de Salud, la incidencia de gripe hasta la fecha supera ligeramente los registros de los años anteriores en el mismo periodo, mientras que el impacto del covid es nulo, manteniéndose en cero casos en las últimas semanas. En concreto, ha pasado de 17 casos por cada cien mil habitantes a 51.

Durante las dos jornadas de tarde de la primera semana de vacunación, en Extremadura se han vacunado un total de 4.296 personas.