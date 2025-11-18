Herido grave con politraumatismos un hombre en una colisión frontal en Plasencia

Un hombre de 72 años se encuentra herido de carácter grave, con politraumatismos, por una colisión frontal cuando circulaba por la carretera Ex-370, a la altura de Plasencia.

Según informa el Centro de Emergencias de Extremadura 112, el accidente de tráfico se ha registrado sobre las 9 de esta mañana, en el punto kilométrico 3 de la vía a su paso por la ciudad placentina.

A consecuencia del siniestro, el varón herido fue evacuado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, en estado grave y con politraumatismos.

Al lugar del percance, se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, bomberos del Sepei de Cáceres y una patrulla de la Guardia Civil.