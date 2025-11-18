Siniestro vial
Herido grave con politraumatismos un hombre en una colisión frontal en Plasencia
El accidente de tráfico se ha registrado en el kilómetro 3 de la carretera Ex-370, a la altura de la capital del Jerte
Un hombre de 72 años se encuentra herido de carácter grave, con politraumatismos, por una colisión frontal cuando circulaba por la carretera Ex-370, a la altura de Plasencia.
Según informa el Centro de Emergencias de Extremadura 112, el accidente de tráfico se ha registrado sobre las 9 de esta mañana, en el punto kilométrico 3 de la vía a su paso por la ciudad placentina.
A consecuencia del siniestro, el varón herido fue evacuado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, en estado grave y con politraumatismos.
Al lugar del percance, se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, bomberos del Sepei de Cáceres y una patrulla de la Guardia Civil.
- Herido grave un hombre en la residencia geriátrica de Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica
- Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
- Nace en Plasencia la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada
- El Círculo Empresarial de Plasencia renueva su directiva
- Policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia: 'Dio una lección de supervivencia
- En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia
- Clínica San Miguel aterriza en Plasencia, tecnología al servicio del diagnóstico por imagen
- Plasencia vuelve a la normalidad y ya puede consumir agua del grifo: 'Los análisis confirman que el abastecimiento cumple con todos los parámetros de calidad