Isabel Blanco, edil de Plasencia en la lista del PP de Guardiola a la Asamblea: "Debemos afrontar unas valientes elecciones"

Isabel Blanco llegó al gobierno del Ayuntamiento de Plasencia de la mano de Fernando Pizarro en 2019, con 43 años, como independiente y sin haber tenido nunca antes relación con la política. Después de seis años como concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad, se ha convertido, ya como afiliada al partido, en la representación placentina de la lista del PP de María Guardiola a la Asamblea de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

Blanco ocupa el puesto número 13 de la lista, por lo que, salvo descalabro, su presencia en la Asamblea regional como diputada está asegurada.

"Valientes" elecciones

Lo primero que ha querido hacer tras conocerse la noticia ha sido agradecer "la generosa oportunidad para formar parte de un proyecto diverso, comprometido y honesto", de un "elenco de personas jóvenes con muchas ganas de trabajar y la experiencia de quienes ya tienen mucho rodaje".

Además, también ha resaltado que todos deben "afrontar unas valientes elecciones desde el convencimiento de que entre todos/as/es podemos construir una Extremadura mejor, más inclusiva, plural, igualitaria y justa".

Su deseo es que los extremeños vean a los miembros de la lista del PP de Guardiola como "personas con un gran proyecto común".

Política "libre"

Lo dice desde el convencimiento de quien entiende la política de una forma "muy libre", en la que da mucha importancia a la naturalidad, a ser uno mismo y ayudar a los demás.

No en vano, antes de llegar al ayuntamiento hace seis años, trabajaba en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, con personas con enfermedad mental. El Deporte es otra de sus pasiones y, de hecho, ha llegado a gestionar la escuela municipal de pádel con el club PickyPádel.

Isabel Blanco, en 2019, tras entrar en el Ayuntamiento de Plasencia. / TONI GUDIEL

Y la tercera pata de su concejalía es la Diversidad. Blanco pertenece al colectivo LGTBIQ+ y su trabajo con la Fundación Triángulo y otras asociaciones ha permitido aumentar exponencialmente los proyectos y acciones de apoyo, respeto y visibilización de los derechos del colectivo.

¿Compaginará los cargos?

Ahora, Blanco tiene una liberación y, cuando acceda a la Asamblea, la pregunta será si puede mantenerla -lo más probable es que no- o incluso si deja la concejalía para dedicarse en exclusiva a la Cámara regional. En este caso, si renunciara al acta, entraría en el gobierno local el siguiente en la lista, David Moreno, que actualmente es Director General de Personal Docente en la Junta de Extremadura.

Satisfacción de Pizarro

No obstante, el alcalde, Fernando Pizarro, ha explicado este martes que la decisión se tomará "en coordinación con el partido a nivel regional" para ver "cuál es la estrategia política más necesaria" y también si la filosofía es que los diputados que tengan otros cargos públicos lo compatibilicen o no.

Preguntado por la inclusión de Blanco en la lista de Guardiola, Pizarro no ha dudado en destacar: "Estamos felices porque Isa es una mujer que ha trabajado con nosotros seis años en tareas no fáciles, porque gestionar el deporte no es fácil; la Inclusión también es un área muy compleja y ella asumió una tarea casi voluntariamente, que fue la de Diversidad, convirtiendo a Plasencia en una ciudad modelo en el ámbito del respeto, de la justicia, de la libertad".

Isa Blanco, tercera por la izquierda, en la presentación de la marcha rosa de Plasencia. / TONI GUDIEL

Muy bien representados

También ha manifestado que, para todo el equipo de gobierno "es una noticia muy buena el hecho de que una de nuestras compañeras forme parte de la lista para ser diputada. Sin ningún tipo de duda, va a defender los intereses del conjunto de Extremadura".

El alcalde ha apuntado que Blanco es "muy conocedora de las necesidades de Plasencia y del norte extremeño, por lo tanto, tendremos una voz autorizada en la Asamblea de Extremadura que defienda también nuestros intereses. Nos sentimos muy bien representados, la verdad, y agradecemos mucho a la presidenta Guardiola que tenga en cuenta no solo a la ciudad, sino a una persona que para nosotros es tan importante".

Al frente de las concejalías, Pizarro la ha definido como una persona que "se toma las cosas muy en serio, es una mujer muy responsable, con mucho sentido común, con muy buen humor, con el carácter suficiente para afrontar las dificultades y, por lo tanto, con un sinfín de virtudes que la hacen una representante de la sociedad actual y de nuestra ciudad. Solo tenemos palabras de agradecimiento".