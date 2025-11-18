Servicio público
Una nueva incidencia del autobús urbano en Plasencia provoca las quejas de usuarios
Una "pérdida de aire en el sistema neumático" dejó la línea 1 con un solo vehículo y tuvieron que esperar más de una hora en la parada
El servicio de autobús urbano de Plasencia está todavía lejos de la excelencia. Una nueva incidencia ocurrida este lunes ha provocado numerosas quejas entre los usuarios.
El problema se ha dado en la línea 1, que se ha quedado únicamente con un vehículo, cuando lo habitual es que circulen dos.
Larga espera
Esto ha provocado que algunos usuarios hayan tenido que esperar más de una hora en la parada de autobús, con los consiguientes retrasos en sus gestiones.
"Una señora ha tenido que llamar a la peluquería porque no llegaba a la cita y otra ha llegado media hora tarde para ver a su marido en una residencia", han apuntado.
El motivo
Desde la cooperativa, han señalado que la incidencia se ha debido a "una pérdida de aire en el sistema neumático", que se ha solucionado "actuando en la sustitución de un enchufe rápido".
Otros viajeros han afirmado que también la línea 2 funcionaba este lunes únicamente con un vehículo, aunque esto no ha sido confirmado por la cooperativa.
La flota
El servicio cuenta actualmente con una flota de dos minibuses eléctricos nuevos, más nueve de segunda mano, cinco de gas adquiridos en Madrid y 4 de gasóleo de Alicante. El concejal delegado del ayuntamiento, David Dóniga, ha señalado en ocasiones anteriores que también estaban en funcionamiento otros dos autobuses de la flota antigua para casos puntuales.
Lo que no entienden los usuarios es por qué, "si hay autobuses de sobra", cuando uno tiene una avería no se pone en marcha otro inmediatamente para evitar que afecte a los viajeros.
