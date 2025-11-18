La Policía Local de Plasencia acudió a los supermercados para comprobar que la compra de agua no generaba conflictos.

Las recomendaciones lanzadas por el Ayuntamiento de Plasencia este sábado para no consumir agua del grifo llevaron a los placentinos a ‘lanzarse’ a los supermercados para hacer acopio de garrafas y botellas de agua. Fue tal la cantidad de personas que acudieron que la Policía Local decidió visitar los establecimientos para asegurarse de que no se producían conflictos por la compra de agua.

El gobierno local emitió el comunicado de alerta de nivel 1 a las 17.15 horas y, dos horas más tarde, las estanterías de muchos supermercados ya estaban vacías.

Compras masivas

Las primeras que se agotaron fueron las garrafas de cinco litros y después, los ciudadanos se fueron llevando lo que quedaba, los packs de botellas grandes y también se agotaron las pequeñas, de uso infantil habitualmente.

En los establecimientos situados en la avenida de España y Martín Palomino se agotaron más tarde, por lo que, quien se quedó sin agua a primera hora, todavía pudo acudir a otras superficies de estas vías.

FOTOGALERÍA | Los placentinos arrasan con el agua embotellada en los supermercados /

Restricción de garrafas

Se dio la circunstancia de que, con la afluencia de personas en busca de agua, algunos establecimientos restringieron las ventas a cinco garrafas por persona, lo que hizo que se agotaran más tarde y pudieran acceder al agua más clientes. Otros supermercados dejaron libertad y fueron muchos los que cargaron para llenar los maleteros.

Llamamiento a la solidaridad

La situación fue tal que la portavoz del grupo municipal Unidas Podemos Plasencia, Mavi Mata, pidió públicamente "serenidad" y solidaridad. "Desde el grupo municipal se hace un llamamiento a la ciudadanía para evitar compras masivas de agua embotellada. Pedimos solidaridad. Si cada persona adquiere solo lo que necesita, el suministro llegará a todas. Los supermercados están en previsión y seguirán abasteciendo", señaló.

UP Plasencia destacó la importancia de "mantener la calma y actuar con responsabilidad colectiva. Plasencia siempre ha sido una ciudad unida en los momentos difíciles. Apelamos a la serenidad, a la colaboración y al apoyo mutuo para afrontar esta situación".