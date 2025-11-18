Los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia mantendrán las movilizaciones por la falta de avances en la catalogación.

La asamblea de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia ha decidido mantener las movilizaciones que inició hace cinco meses, el 11 de junio, para reclamar la catalogación urgente de los puestos de trabajo, ya iniciada con la Policía Local.

El personal lleva desde entonces concentrándose los miércoles, a las 10.45 horas, en la plaza Mayor, ante la fachada del ayuntamiento y ha insistido en que lo que demanda es "una catalogación justa para todo el personal y no únicamente para un colectivo concreto, exigiendo que el procedimiento fuera el mismo para todos".

Solo la Policía Local

En este sentido, ha hecho hincapié en que, en el pleno del pasado 30 de julio, se aprobó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo "que afectaba únicamente a una parte del personal municipal (cuerpo de la policía), mientras que para el resto, al parecer, prevé realizar el proceso a través de una empresa externa".

Así lo ha manifestado el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, a preguntas de la oposición en el pleno. El edil ha señalado que ha sido una petición de las centrales sindicales, pero la asamblea de trabajadores lo ha negado.

Protesta de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia, en el pleno, por la catalogación. / TONI GUDIEL

Sin avances

En todo caso, la asamblea ha afirmado que ha solicitado en varias ocasiones una reunión con Astasio, pero no ha sido recibida. Lo que ha dicho hasta ahora es que la revisión de la catalogación la tratará en la mesa de negociación, donde están representados los grupos políticos y sindicatos.

Para la asamblea, es más grave que no "se han producido avances a nivel sindical. El Sr. Astasio se comprometió a tratar la catalogación del resto de personal en mesa general de negociación extraordinaria. Sin embargo, hasta el momento ha incumplido su palabra, lo que podría interpretarse como una falta total de interés en abordar esta cuestión y como una muestra de escasa capacidad de diálogo y negociación".

No hay partida para 2026

Según el colectivo de trabajadores, no está previsto un aumento de la partida de personal para el próximo año, con lo que no estarían cubiertos los "posibles costes derivados de una nueva catalogación, lo que genera serias dudas" de que sea posible abordarla.

Así, la asamblea ha criticado la "inacción del equipo de gobierno" y reclamado "una apertura real al diálogo y a la negociación con el fin de alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes".

Mientras no haya novedades, seguirán las movilizaciones "hasta lograr compromisos firmes y concretos por parte del equipo de gobierno".