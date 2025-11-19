Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Municipio Profamilia’

Casi 700 familias numerosas en Plasencia: el ayuntamiento recibe un reconocimiento regional por apoyarlas

La federación extremeña ha premiado las políticas municipales de descuentos y bonificación en el IBI con una distinción

Plasencia recibe el distintivo de 'Municipio Profamilia' por su apoyo a las familias numerosas.

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El apoyo del Ayuntamiento de Plasencia a las familias numerosas, con políticas de bonificaciones y descuentos, le ha hecho merecedor de un distintivo, que otorga la Federación Extremeña de Familias Numerosas y ha entregado su presidente al alcalde este martes.

Así, Plasencia ya es un ‘Municipio Profamilia’ y, además, el presidente de la federación, Pedro José Román, ha destacado que, gracias a este distintivo, la ciudad "pasa a formar parte directamente de la red europea de municipios amigos de la familia".

Cuarto municipio

Es un reconocimiento que solo tenían hasta ahora Badajoz, Cáceres y Lobón y que se ha acompañado además de la firma de un convenio por el que el ayuntamiento se compromete a mantener las medidas de apoyo.

Reconocimiento regional a Plasencia por su apoyo a las familias numerosas.

Desde Afanortex, la técnico Montserrat García ha explicado que estas medidas se concretan en bonificación en el IBI, descuentos en el bono transporte, piscinas municipales, guardería municipal y también cuentan con un convenio de colaboración con el ayuntamiento y participan en los distintos consejos municipales.

Casi 700 familias

Todo favorece a unas 600 familias numerosas de categoría general y otras 90 de categoría especial, que residen en Plasencia y la zona norte, ya que Afanortex, nacida en 2004, es de ámbito comarcal.

Una de las primeras cosas que recibieron del ayuntamiento fue una sede, que ahora van a ver ampliada al trasladarse al local que ocupa Ascapas en Dolores Ibárruri, cuando esta asociación vaya al edificio del antiguo colegio de San Miguel.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha señalado que el distintivo es "un elemento motivador" y ha subrayado el trabajo conjunto con Afanortex para favorecer la conciliación y ayudas, que se reflejarán también en el pliego del agua para que el gasto de este servicio básico, que se ve multiplicado por el número de hijos, no suponga una elevada carga económica para las familias.

Casi 700 familias numerosas en Plasencia: el ayuntamiento recibe un reconocimiento regional por apoyarlas

El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de aulas de la universidad popular donde se imparte Bellas Artes

Los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia mantendrán las movilizaciones por la falta de avances en la catalogación

Isabel Blanco, edil de Plasencia en la lista del PP de Guardiola a la Asamblea: "Debemos afrontar unas valientes elecciones"

Herido grave con politraumatismos un hombre en una colisión frontal en Plasencia

Destino desvelado: el Descendimiento de Brea se expondrá en el interior de la catedral de Plasencia

La Policía Local de Plasencia acudió a los supermercados para comprobar que la compra de agua no generaba conflictos

Una nueva incidencia del autobús urbano en Plasencia provoca las quejas de usuarios

