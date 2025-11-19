Casi 700 familias numerosas en Plasencia: el ayuntamiento recibe un reconocimiento regional por apoyarlas

El apoyo del Ayuntamiento de Plasencia a las familias numerosas, con políticas de bonificaciones y descuentos, le ha hecho merecedor de un distintivo, que otorga la Federación Extremeña de Familias Numerosas y ha entregado su presidente al alcalde este martes.

Así, Plasencia ya es un ‘Municipio Profamilia’ y, además, el presidente de la federación, Pedro José Román, ha destacado que, gracias a este distintivo, la ciudad "pasa a formar parte directamente de la red europea de municipios amigos de la familia".

Cuarto municipio

Es un reconocimiento que solo tenían hasta ahora Badajoz, Cáceres y Lobón y que se ha acompañado además de la firma de un convenio por el que el ayuntamiento se compromete a mantener las medidas de apoyo.

Reconocimiento regional a Plasencia por su apoyo a las familias numerosas. / TONI GUDIEL

Desde Afanortex, la técnico Montserrat García ha explicado que estas medidas se concretan en bonificación en el IBI, descuentos en el bono transporte, piscinas municipales, guardería municipal y también cuentan con un convenio de colaboración con el ayuntamiento y participan en los distintos consejos municipales.

Casi 700 familias

Todo favorece a unas 600 familias numerosas de categoría general y otras 90 de categoría especial, que residen en Plasencia y la zona norte, ya que Afanortex, nacida en 2004, es de ámbito comarcal.

Una de las primeras cosas que recibieron del ayuntamiento fue una sede, que ahora van a ver ampliada al trasladarse al local que ocupa Ascapas en Dolores Ibárruri, cuando esta asociación vaya al edificio del antiguo colegio de San Miguel.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha señalado que el distintivo es "un elemento motivador" y ha subrayado el trabajo conjunto con Afanortex para favorecer la conciliación y ayudas, que se reflejarán también en el pliego del agua para que el gasto de este servicio básico, que se ve multiplicado por el número de hijos, no suponga una elevada carga económica para las familias.