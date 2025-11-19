El pimentón de la Vera, protagonista de un concurso de cocina en el IES Santa Bárbara de Plasencia

El IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia ha acogido este miércoles la segunda edición de su concurso regional de cocina, en el que han participado siete centros educativos extremeños. El protagonista de los platos a preparar era el pimentón de la Vera y la ganadora ha sido la escuela municipal de cocina de Plasencia.

Un bacalao extremeño/dominicano ha convertido en ganadores a Diego Ruiz y Misael Montas, del centro formativo placentino, dependiente del ayuntamiento.

Cuatro en el podio

En segundo lugar, ha quedado Adolfo Beltrán, de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), con una gilda de bacalao al pilpil y, la tercera posición la han compartido, ex aequo, Carolina Gaspar y Humildad Olivera, del centro de adultos de Coria, con un buñuelo hurdano al pimentón de la Vera, y Elia Moreno y Ángel Florindo, también de la escuela superior ubicada en Mérida, con una gyoza de pimentón de la Vera rellena de guiso de cabrito verato en su salsa.

Fotogalería | Concurso de cocina en el IES Santa Bárbara, con el pimentón de la Vera como protagonista / Cedida

El jurado ha valorado la presentación, originalidad, sabor, sostenibilidad y limpieza de los platos elaborados por los participantes, que han tenido algo menos de tres horas para cocinar.

Jóvenes talentos

Además de los ganadores, han participado en el concurso el ⁠IES Alba Plata (Fuente de Cantos); el ⁠IES Muñoz Torrero (Cabeza del Buey); el organizador, el ⁠IES Sierra de Santa Bárbara y el ⁠IES Jaranda (Jarandilla De la Vera).

El objetivo del centro placentino es seguir celebrando este certamen cada año "con mucha ilusión" porque se trata de una cita que "pone en valor uno de los productos más emblemáticos de Extremadura y que reúne a jóvenes talentos de los principales centros de hostelería de la región".

Denominación de Origen

Además, la iniciativa busca "promover la creatividad culinaria e impulsar el conocimiento del producto con Denominación de Origen Protegida".

Junto a la propia elaboración de los platos, el certamen ha incluido "actividades divulgativas, dirigidas tanto al alumnado como al público acompañante".

El concurso se ha desarrollado con la colaboración y el patrocinio "de reconocidas fábricas de pimentón: La Chinata, Las Hermanas y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Pimentón de la Vera".