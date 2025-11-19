Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Certamen regional

El pimentón de la Vera, protagonista de un concurso de cocina en el IES Santa Bárbara de Plasencia

Han participado siete centros formativos de Extremadura y la ganadora ha sido la escuela municipal con un balacao extremeño/dominicano

Vídeo | El pimentón de la Vera, protagonista de un concurso regional de cocina en el IES Santa Bárbara de Plasencia

Vídeo | El pimentón de la Vera, protagonista de un concurso regional de cocina en el IES Santa Bárbara de Plasencia

Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia ha acogido este miércoles la segunda edición de su concurso regional de cocina, en el que han participado siete centros educativos extremeños. El protagonista de los platos a preparar era el pimentón de la Vera y la ganadora ha sido la escuela municipal de cocina de Plasencia.

Un bacalao extremeño/dominicano ha convertido en ganadores a Diego Ruiz y Misael Montas, del centro formativo placentino, dependiente del ayuntamiento.

Cuatro en el podio

En segundo lugar, ha quedado Adolfo Beltrán, de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), con una gilda de bacalao al pilpil y, la tercera posición la han compartido, ex aequo, Carolina Gaspar y Humildad Olivera, del centro de adultos de Coria, con un buñuelo hurdano al pimentón de la Vera, y Elia Moreno y Ángel Florindo, también de la escuela superior ubicada en Mérida, con una gyoza de pimentón de la Vera rellena de guiso de cabrito verato en su salsa.

Fotogalería | Concurso de cocina en el IES Santa Bárbara, con el pimentón de la Vera como protagonista

Fotogalería | Concurso de cocina en el IES Santa Bárbara, con el pimentón de la Vera como protagonista

Ver galería

Fotogalería | Concurso de cocina en el IES Santa Bárbara, con el pimentón de la Vera como protagonista / Cedida

El jurado ha valorado la presentación, originalidad, sabor, sostenibilidad y limpieza de los platos elaborados por los participantes, que han tenido algo menos de tres horas para cocinar.

Jóvenes talentos

Además de los ganadores, han participado en el concurso el ⁠IES Alba Plata (Fuente de Cantos); el ⁠IES Muñoz Torrero (Cabeza del Buey); el organizador, el ⁠IES Sierra de Santa Bárbara y el ⁠IES Jaranda (Jarandilla De la Vera).

El objetivo del centro placentino es seguir celebrando este certamen cada año "con mucha ilusión" porque se trata de una cita que "pone en valor uno de los productos más emblemáticos de Extremadura y que reúne a jóvenes talentos de los principales centros de hostelería de la región".

Denominación de Origen

Además, la iniciativa busca "promover la creatividad culinaria e impulsar el conocimiento del producto con Denominación de Origen Protegida".

Junto a la propia elaboración de los platos, el certamen ha incluido "actividades divulgativas, dirigidas tanto al alumnado como al público acompañante".

Noticias relacionadas y más

El concurso se ha desarrollado con la colaboración y el patrocinio "de reconocidas fábricas de pimentón: La Chinata, Las Hermanas y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Pimentón de la Vera".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido grave un hombre en la residencia geriátrica de Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica
  2. Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
  3. Nace en Plasencia la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada
  4. El Círculo Empresarial de Plasencia renueva su directiva
  5. En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia
  6. Policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia: 'Dio una lección de supervivencia
  7. Una nueva incidencia del autobús urbano en Plasencia provoca las quejas de usuarios
  8. La Policía Local de Plasencia acudió a los supermercados para comprobar que la compra de agua no generaba conflictos

El pimentón de la Vera, protagonista de un concurso de cocina en el IES Santa Bárbara de Plasencia

El pimentón de la Vera, protagonista de un concurso de cocina en el IES Santa Bárbara de Plasencia

Plasencia refuerza el control y vigilancia de vertidos de residuos en contenedores de obra

Plasencia refuerza el control y vigilancia de vertidos de residuos en contenedores de obra

Tres mujeres emprendedoras cuentan su experiencia en el centro universitario de Plasencia, donde estudiaron

Tres mujeres emprendedoras cuentan su experiencia en el centro universitario de Plasencia, donde estudiaron

Casi 700 familias numerosas en Plasencia: el ayuntamiento recibe un reconocimiento regional por apoyarlas

Casi 700 familias numerosas en Plasencia: el ayuntamiento recibe un reconocimiento regional por apoyarlas

El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de aulas de la universidad popular donde se imparte Bellas Artes

El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de aulas de la universidad popular donde se imparte Bellas Artes

Los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia mantendrán las movilizaciones por la falta de avances en la catalogación

Los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia mantendrán las movilizaciones por la falta de avances en la catalogación

Isabel Blanco, edil de Plasencia en la lista del PP de Guardiola a la Asamblea: "Debemos afrontar unas valientes elecciones"

Isabel Blanco, edil de Plasencia en la lista del PP de Guardiola a la Asamblea: "Debemos afrontar unas valientes elecciones"

Herido grave con politraumatismos un hombre en una colisión frontal en Plasencia

Herido grave con politraumatismos un hombre en una colisión frontal en Plasencia
Tracking Pixel Contents