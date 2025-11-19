Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aplicación de la ordenanza de limpieza

Plasencia refuerza el control y vigilancia de vertidos de residuos en contenedores de obra

A partir de ahora, contarán con una valla para delimitar la zona y tendrán que taparse al final de la jornada laboral

El ayuntamiento quiere evitar que ciudadanos "incívicos" aprovechen para arrojar basuras

Plasencia reforzará la vigilancia y control de los contenedores de obra con la Policía Local.

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Muy a menudo, los contenedores de obra que se colocan en las calles acaban convertidos en cubos de basura, donde "ciudadanos incívicos" arrojan sus residuos. Ante esto, el Ayuntamiento de Plasencia ha decidido poner medidas y reforzar el control y vigilancia que realiza la Policía Local.

Así, las Concejalías de Interior y Gestión Urbanística han trabajado juntas para coordinar este control, en aplicación del artículo 91 de la ordenanza municipal de limpieza viaria.

Delimitados y tapados

Según ha explicado el concejal David Dóniga, se han puesto en marcha cuatro medidas, que son, la colocación de una valla para delimitar la zona del contenedor; la instalación de cinta de balizar para rodearlo; un mallado que tapará el contenedor al finalizar la jornada y un cartel informativo de la policía.

Interior y Gestión Urbanística se coordinan para el control de los contenedores de obra en Plasencia.

Por su parte, la edil Belinda Martín ha apuntado que el ayuntamiento ha considerado necesaria una "buena coordinación" con la Policía Administrativa porque, en este aspecto, "había descoordinación y la intención es que no haya problemas con los contenedores".

Siete agentes controlando

De esta forma, ha agradecido el aumento del número de efectivos de este departamento policial, que ya cuenta con siete agentes para el control de los contenedores.

Además, la concejala ha señalado que, para decidir las medidas a tomar, han tenido lugar reuniones con la policía y empresarios de la construcción y empresas que aportan los contenedores y se ha llegado a un acuerdo por consenso.

Para el conocimiento general de la población, cuando se instale un contenedor debido a una obra, será obligatorio colocar un cartel informativo, con las normas.

Plasencia refuerza el control y vigilancia de los contenedores de obra con la Policía Local.

Retirarlos de intramuros

Aunque ya han comenzado a implantarse las medidas, el ayuntamiento dará un tiempo a los empresarios para que trasladen la información a sus trabajadores y recaben el material. A su vez, la Policía Local realizará diariamente "un control para comprobar que está todo como se exige, que los contenedores están tapados y cumplen las normas".

Otra que ha querido destacar Martín es la obligación de retirar los contenedores de la zona intramuros los fines de semana. Ha hecho hincapié en que, sobre todo, como antes no se tapaban, "había ciudadanos que pasaban y tiraban la basura, lo que generaba muchos problemas, sobre todo en verano".

La edil ha agradecido la colaboración de todas las partes implicados y la coordinación con la Concejalía de Interior.

