Edificio pendiente de obras
El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de aulas de la universidad popular donde se imparte Bellas Artes
Afirma que estudiantes trasladados del complejo Santa María hablan de "humedades, charcos y goteras"
El grupo municipal reclama una explicación a la concejala de Cultura y medidas para solucionarlo
El PSOE de Plasencia y el grupo municipal han denunciado las "condiciones" en las que reciben clase los alumnos de la escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán, que han sido trasladados a la universidad popular debido a las obras que se están realizando en la sede de la escuela, en el complejo Santa María, dependiente de la Diputación de Cáceres.
Según ha afirmado el grupo socialista, el espacio provisional habilitado por el Ayuntamiento de Plasencia para acoger a los estudiantes "se encuentra en un estado de abandono y deterioro que imposibilita el trabajo digno".
Humedades y goteras
El partido ha señalado que los estudiantes les han transmitido sus quejas y fotografías, en las que apuntan que "el edificio presenta graves problemas de humedad, que han provocado el descarnado de paredes y un ambiente insalubre".
También critican que existen "filtraciones y goteras diarias, que generan verdaderos charcos de agua en las aulas, obligando a los alumnos a trabajar y crear en un entorno de riesgo e incomodidad".
Pide explicaciones y medidas
Por esto, el PSOE ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad" del gobierno local y ha exigido una "actuación urgente". "No podemos seguir tolerando que la pereza y el abandono del Ayuntamiento de Plasencia condenen a estos alumnos y alumnas a trabajar en estas condiciones. El mantenimiento de los edificios públicos no es un lujo, sino una obligación constante", ha subrayado.
Del mismo modo, ha instado a la Concejalía de Cultura a que dé explicaciones de por qué "se ha permitido el traslado a un espacio en tales condiciones y qué medidas inmediatas se van a tomar para garantizar un entorno seguro y digno para la escuela de Bellas Artes".
Los problemas de humedades en la universidad popular no son nuevos y el ayuntamiento ya sacado a licitación las obras para la reparación integral de la cubierta del edificio.
