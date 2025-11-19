Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Edificio pendiente de obras

El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de aulas de la universidad popular donde se imparte Bellas Artes

Afirma que estudiantes trasladados del complejo Santa María hablan de "humedades, charcos y goteras"

El grupo municipal reclama una explicación a la concejala de Cultura y medidas para solucionarlo

El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de las aulas de la universidad popular donde reciben clase alumnos de Bellas Artes.

El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de las aulas de la universidad popular donde reciben clase alumnos de Bellas Artes. / PSOE de Plasencia

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El PSOE de Plasencia y el grupo municipal han denunciado las "condiciones" en las que reciben clase los alumnos de la escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán, que han sido trasladados a la universidad popular debido a las obras que se están realizando en la sede de la escuela, en el complejo Santa María, dependiente de la Diputación de Cáceres.

Según ha afirmado el grupo socialista, el espacio provisional habilitado por el Ayuntamiento de Plasencia para acoger a los estudiantes "se encuentra en un estado de abandono y deterioro que imposibilita el trabajo digno".

Humedades y goteras

El partido ha señalado que los estudiantes les han transmitido sus quejas y fotografías, en las que apuntan que "el edificio presenta graves problemas de humedad, que han provocado el descarnado de paredes y un ambiente insalubre".

También critican que existen "filtraciones y goteras diarias, que generan verdaderos charcos de agua en las aulas, obligando a los alumnos a trabajar y crear en un entorno de riesgo e incomodidad".

Una imagen del interior de la universidad popular de Plasencia.

Una imagen del interior de la universidad popular de Plasencia. / PSOE de Plasencia

Pide explicaciones y medidas

Por esto, el PSOE ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad" del gobierno local y ha exigido una "actuación urgente". "No podemos seguir tolerando que la pereza y el abandono del Ayuntamiento de Plasencia condenen a estos alumnos y alumnas a trabajar en estas condiciones. El mantenimiento de los edificios públicos no es un lujo, sino una obligación constante", ha subrayado.

Del mismo modo, ha instado a la Concejalía de Cultura a que dé explicaciones de por qué "se ha permitido el traslado a un espacio en tales condiciones y qué medidas inmediatas se van a tomar para garantizar un entorno seguro y digno para la escuela de Bellas Artes".

Noticias relacionadas y más

Los problemas de humedades en la universidad popular no son nuevos y el ayuntamiento ya sacado a licitación las obras para la reparación integral de la cubierta del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido grave un hombre en la residencia geriátrica de Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica
  2. Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
  3. Nace en Plasencia la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada
  4. El Círculo Empresarial de Plasencia renueva su directiva
  5. Policías que salvaron a un hombre en el monte Valcorchero de Plasencia: 'Dio una lección de supervivencia
  6. En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia
  7. Clínica San Miguel aterriza en Plasencia, tecnología al servicio del diagnóstico por imagen
  8. Plasencia vuelve a la normalidad y ya puede consumir agua del grifo: 'Los análisis confirman que el abastecimiento cumple con todos los parámetros de calidad

Casi 700 familias numerosas en Plasencia: el ayuntamiento recibe un reconocimiento regional por apoyarlas

Casi 700 familias numerosas en Plasencia: el ayuntamiento recibe un reconocimiento regional por apoyarlas

El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de aulas de la universidad popular donde se imparte Bellas Artes

El PSOE de Plasencia denuncia el deterioro de aulas de la universidad popular donde se imparte Bellas Artes

Los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia mantendrán las movilizaciones por la falta de avances en la catalogación

Los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia mantendrán las movilizaciones por la falta de avances en la catalogación

Isabel Blanco, edil de Plasencia en la lista del PP de Guardiola a la Asamblea: "Debemos afrontar unas valientes elecciones"

Isabel Blanco, edil de Plasencia en la lista del PP de Guardiola a la Asamblea: "Debemos afrontar unas valientes elecciones"

Herido grave con politraumatismos un hombre en una colisión frontal en Plasencia

Herido grave con politraumatismos un hombre en una colisión frontal en Plasencia

Destino desvelado: el Descendimiento de Brea se expondrá en el interior de la catedral de Plasencia

Destino desvelado: el Descendimiento de Brea se expondrá en el interior de la catedral de Plasencia

La Policía Local de Plasencia acudió a los supermercados para comprobar que la compra de agua no generaba conflictos

La Policía Local de Plasencia acudió a los supermercados para comprobar que la compra de agua no generaba conflictos

Una nueva incidencia del autobús urbano en Plasencia provoca las quejas de usuarios

Una nueva incidencia del autobús urbano en Plasencia provoca las quejas de usuarios
Tracking Pixel Contents